SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de diciembre 2025 - 13:44

"El Día de la Revelación", la nueva película de Steven Spielberg presentó su primer tráiler

La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

El Día de la Revelación pelicula

La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

Informate más

Spielberg desarrolló la historia de ciencia ficción con el guionista David Koepp, quien previamente colaboró con el director como guionista en Jurassic Park, Jurassic Park: El mundo perdido, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.

De qué trata El Día de la Revelación

La sinopsis indica: "Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿te asustarías? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas. Nos acercamos al... 'Día de la Revelación'".

El Día de la Revelación _ Teaser Oficial (Universal Pictures) – HD

Está es la 37.ª película que Spielberg dirige desde su debut (parcialmente perdido) en 1964; casualmente, ese primer largometraje, Firelight, también era de ciencia ficción. Ha regresado al género en varias películas a lo largo de los años, incluyendo las dos películas de Jurassic Park y La Guerra de los Mundos, así como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, E.T., el Extraterrestre, Minority Report, Inteligencia Artificial y Ready Player One.

El Día de la Revelación llega a los cines el 11 de junio de 2026. La película está producida por Spielberg junto a Kristie Macosko Krieger en Amblin Entertainment.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias