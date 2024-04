Licitación del Tesoro: Economía logró financiamiento por $5,7 billones en abril

Según indicó Economía, las tasas de colocación siguen convalidando un escenario de desinflación y baja de tasas de mercado.

La colocación de la Lecap a marzo de 2025 implica una baja de tasas de 641 puntos básicos (en tasa TNA) vs la licitación anterior de la Lecap a febrero 25.

"La pendiente invertida de la curva de tasas de Lecaps convalida el escenario de desinflación y baja de tasas", señaló Hacienda, que además, indicó que el mercado "convalida el escenario de apreciación real del tipo de cambio y, consecuentemente, el bono DLK se emitió a una tasa de devaluación mayor a la del bono CER".

Licitación cuál fue la mirada del mercado

"No solo el Tesoro no capturó como financimiento neto en la licitación de hoy todo lo que se emitió en últimas ruedas por BID. Además, es la primera con financimiento neto negativo. Por eso les hablan del rollover mensual y no del de la licitación", indicó el economista Gabriel Caamaño.

"Extrapolando la curva (liquidan t+3), así se ve con los títulos licitados el día de hoy y cómo quedan arriba de lo que se manejaba en mercado", indicó desde sus redes Salvador Vitelli, Head of Reserch de Romano Group y ejemplificó: "En dólar linked se nota un poco más. Ese título era para aprox -11.6% y cortó -1,0% jaja en CER si buscaba la curva era para un -8% y salió -3%".