Autos: en un mercado con fuerte distorsión de precios, crece la permuta de usados

“Después tenemos que hacer el balance y vamos a ver que estamos en un momento muy particular, que se están ofreciendo precios más debajo de las listas y. de alguna manera, nos vamos a acomodar, pero nunca vamos a dejar de vender”, agregó.

Pese a la baja general del mercado, la empresa especializada en compraventa de vehículos muestra una mejora en las operaciones.

“Lo que estamos haciendo es mejorando nuestro stock. Lo estamos rotando más rápido. Estamos vendiendo más porcentaje de nuestro stock todos los meses. Esto es porque nos adaptamos rápido a poner el precio que haga falta para vender. Por el lado de la compra, si vemos que no estamos pudiendo comprar el auto, hacemos ofertas más agresivas. Miramos las dos puntas. No se puede comprar caro y vender barato. Siempre tiene que haber una brecha para que el negocio cierre. Entendemos lo que le pasa a los clientes. Nosotros estamos todos los días mirando el movimiento que tenemos”, señaló Menéndez.

En este contexto, los vendedores y compradores de autos usados, cuando ven la disparidad de precios que puede haber de una concesionaria a otra, sienten desconfianza.

“La ventaja que tenemos es que como el cotizador es on line no puede haber algo extraño. Si al cliente le parece que el precio que le damos es bajo irá al mercado de particulares a tratar de sacarle unos dólares más. También es cierto que cuando compran o venden a través de Kavak se sacan de encima un montón de trámites que hacer, tiempo que hay que dedicarle que, si lo hacen de forma particular, se tiene que ocupar la persona”, explicó en ejecutivo.

El promedio de antigüedad de los modelo que venden es de alrededor de 7 años. “Tomamos autos del 2010 para adelante y hasta 150.000 kilómetros. El promedio de kilometraje de los autos que vendemos es de unos 49.000 kilómetros. Uno de cada cuatro autos, un 25%, se venden financiados, contra un 5% de operaciones a crédito que se realizan en el mercado general de usados".

“Lo que está creciendo mucho en los últimos meses es la operación de permuta. Dejan el auto y se llevan otro, llave contra llave. Un 80% pone plata encima y un 20% baja de categoría de vehículo sin desembolsar dinero. Lo bueno de eso es que estás calzado. Si crees que está barato o caro el mercado no importa. Esto está creciendo en participación Alrededor de 10 a 15 puntos. Antes había más gente que estaba vendiendo un usado y comprando un 0km. Hoy hay más gente que vende un usado para comprar otro usado. Esto es bueno para nosotros porque lo que queremos en que haya más gente que venda el auto en Kavak y compre otro en Kavak. La brecha que hay entre un 0km y un usado alienta a esto. Las permutas representan un tercio de nuestras ventas”, remarcó Menéndez.

En cuanto a lo que puede suceder con los precios de los autos en los próximos meses, Menéndez se mostró cauto: “La verdad es que no lo sabemos. Tiene mucho que ver con lo que suceda con los precios de los 0km y las potenciales devaluaciones que haya o no en el país. En un escenario donde el precio de los 0km se mantienen y el dólar se mantiene estable no veo que los usados bajen. Si hay una devaluación abrupta y hace que los 0km bajen en dólares, eso va a hacer que haya una presión hacia abajo.”