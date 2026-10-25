Llega el último Black Week Mayorista del año: 200 comercios ofrecerán descuentos en alimentos, bebidas y productos de limpieza

Del 16 al 23 de noviembre, mayoristas de todo el país ofrecerán promociones especiales para impulsar las ventas y atraer consumidores.

En un contexto de debilidad del consumo masivo , los comercios mayoristas buscan reactivar las ventas con una nueva semana de promociones y descuentos en productos de primera necesidad. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció la última edición del año del Black Week Nacional Mayorista , que se realizará del 16 al 23 de noviembre y contará con la participación de unos 200 locales de todo el país.

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Durante ocho días, los establecimientos adheridos ofrecerán descuentos especiales en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería e higiene personal, tanto en sus puntos de venta físicos como a través de canales online.

La iniciativa reúne a fabricantes, distribuidores y mayoristas con el objetivo de estimular el consumo, incentivar las compras y fortalecer la actividad comercial durante el último tramo del año. Además de beneficiar a los consumidores finales, la campaña busca generar oportunidades de abastecimiento para pequeños comerciantes, almacenes, kioscos y autoservicios.

Desde CADAM destacaron que el evento apunta a dinamizar las ventas en toda la cadena de distribución, en un escenario en el que los consumidores se muestran cada vez más atentos a las promociones y oportunidades de ahorro.

"El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra", señalaron desde el sector mayorista.

El anuncio de CADAM

Black Week Mayorista: qué productos tendrán descuentos y dónde comprar

La nueva edición del Black Week Nacional Mayorista se desarrollará entre el lunes 16 y el lunes 23 de noviembre, con la participación de aproximadamente 200 establecimientos adheridos.

Las promociones estarán concentradas en productos de consumo masivo, especialmente alimentos, bebidas, artículos de limpieza para el hogar, higiene personal y perfumería.

El evento también estará disponible a través de los canales digitales de los comercios participantes, lo que permitirá acceder a distintas ofertas sin necesidad de realizar las compras de manera presencial, de acuerdo con las condiciones de cada establecimiento.

Desde la entidad remarcaron que la campaña representa una oportunidad tanto para las familias que buscan realizar compras de mayor volumen como para los pequeños comercios que necesitan reponer mercadería a precios competitivos.

Los interesados podrán consultar el listado de locales participantes y las novedades de la campaña en el sitio oficial de CADAM: https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista.

El consumo masivo cayó 1% en septiembre y acumula una baja del 2,7% en 2026

La última edición del Black Week Mayorista se realizará en un contexto desafiante para el comercio, marcado por la persistente caída de las ventas de productos de consumo masivo.

Según el último informe de la consultora Scentia, el consumo masivo registró una contracción del 1% mensual en septiembre y del 1,2% interanual. De esta manera, durante los primeros nueve meses de 2026 acumuló una baja del 2,7% en volumen respecto del mismo período del año anterior.

La caída fue especialmente pronunciada en los grandes canales comerciales. En septiembre, las ventas de los mayoristas retrocedieron un 6,7% respecto de agosto, mientras que los supermercados registraron una disminución del 5,3%.

El deterioro del consumo también se refleja en el comportamiento de las distintas categorías de productos. Durante septiembre, las mayores caídas interanuales se registraron en perecederos (-6,2%), limpieza de ropa y hogar (-4,4%) y desayuno y merienda (-4,2%). En contraste, alimentación mostró una mejora del 1,7%, mientras que las bebidas alcohólicas avanzaron un 2,1%.

En el canal mayorista, las bajas fueron todavía más pronunciadas en algunos rubros. Las bebidas sin alcohol registraron una contracción interanual del 21,1%, seguidas por higiene y cosmética (-9%) y productos perecederos (-8,6%). Por su parte, alimentación fue una de las pocas categorías que consiguió crecer, con un avance del 3%.

Desde CADAM destacaron que el Black Week Nacional Mayorista también tiene como objetivo fortalecer el circuito comercial que abastece a miles de pequeños negocios distribuidos en todo el país.

De acuerdo con estimaciones del sector, el canal tradicional puede representar hasta el 55% de las ventas de consumo masivo, con una participación relevante de almacenes y autoservicios pequeños y medianos.

Por su parte, las compras directas de los hogares en establecimientos mayoristas pueden explicar hasta el 10% del gasto familiar, mientras que formatos como farmacias, perfumerías y tiendas de limpieza representan alrededor del 6%.