La inflación mayorista saltó al 3,2% en septiembre tras una nueva escalada del petróleo

Los precios del crudo sufrieron un fuerte avance de 15% en el noveno mes del año, fundamentalmente por los efectos de la guerra en Medio Oriente.

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, el nivel más alto en 5 meses, ante un nuevo salto de los precios del petróleo crudo y gas, que sufrieron una suba del 15% , casi duplicando el avance de agosto ante el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente . Los agropecuarios también influyeron con incrementos de 2,6%.

En los primeros nueve meses, el IPIM acumuló un incremento del 22,8% , mientras que en la comparación interanual registró una suba del 29,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Los productos nacionales tuvieron un salto de 3,4% en septiembre ante una nueva alza del petróleo crudo y gas . El Brent volvió a quebrar el umbral de los u$s100 por barril tras el bloqueo del estrecho de Ormuz después de las fallidas negociaciones entre Irán y EEUU que se llevaron a cabo a través de la Asamblea General de la ONU y con la mediación de Qatar. En términos interanuales, el incremento llegó al 67,7%.

En tanto, los productos importados que se venden en el mercado interno solo se incrementaron un 0,4% durante septiembre. En términos interanuales, el aumento alcanzó el 11,8%.

También se destacaron los productos agropecuarios , con un alza mensual del 2,6%, y los productos refinados del petróleo , que avanzaron 2,2%. En alimentos y bebidas , el aumento fue del 1,7%, mientras que los productos textiles registraron una suba del 3,5%.

En el caso de la energía eléctrica, los precios mayoristas aumentaron 4,1% en septiembre y acumularon un incremento del 54,5% en lo que va del año. Por su parte, los productos manufacturados subieron 1,9% durante el mes.

Aumento de más de 3% de los precios básicos al por mayor y al productor

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos contemplados en el IPIM, avanzó 3,4% mensual y acumuló un alza del 22,2% en el año. Su variación interanual fue del 28,1%.

En tanto, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la evolución de los precios percibidos por los productores locales y excluye los bienes importados, registró un incremento mensual del 3,8%. La suba acumulada entre enero y septiembre fue del 22,7%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,5%.

En este último indicador, los productos primarios aumentaron 7,9% en septiembre, frente al alza del 2,1% de los productos manufacturados y 4,1% en la energía eléctrica.

Construcción: el costo aumentó 1,5% en septiembre, por debajo de la inflación

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 1,5% en septiembre, por debajo de la inflación de ese mes (+1,9%). Este aumento es resultado de las alzas de 1,3% en los materiales, 1,6% en la mano de obra y 1,5% en gastos generales.