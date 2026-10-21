Los trucos para comprar vuelos baratos a último momento

La planificación del viaje puede influir en el presupuesto destinado a los pasajes aéreos.

Conseguir un pasaje económico cuando faltan pocos días para viajar puede parecer una misión imposible, especialmente si el destino es muy solicitado o coincide con las vacaciones. Sin embargo, hay herramientas digitales y alternativas de itinerario que permiten encontrar oportunidades, siempre que exista cierto margen para cambiar los planes.

Las tarifas aéreas dependen de factores como la demanda, la disponibilidad de asientos, la temporada y las condiciones comerciales de cada compañía. Por eso, esperar hasta último momento no garantiza un descuento : en algunos casos aparecen ofertas puntuales, mientras que en otros los precios suben a medida que se acerca la fecha de salida.

Los comparadores de vuelos permiten revisar en pocos minutos las tarifas ofrecidas por distintas aerolíneas y agencias de viajes. Entre las herramientas conocidas se encuentran Google Flights, Skyscanner, Kayak y Turismocity, que cuentan con funciones de seguimiento o notificaciones para determinadas búsquedas.

Los itinerarios aéreos ofrecen distintas combinaciones según el destino, las fechas y las condiciones de cada tarifa.

La ventaja de estas plataformas es que evitan tener que entrar manualmente a cada sitio varias veces al día . Algunas muestran cómo evolucionaron los precios o permiten recibir avisos cuando una tarifa cambia. Las alertas de precios resultan especialmente útiles cuando se puede modificar el día de partida o de regreso.

El procedimiento suele ser sencillo: hay que ingresar el origen, el destino y las fechas posibles; después, seleccionar la opción para seguir los precios o crear una alerta, si está disponible. En general, se necesita iniciar sesión o indicar una dirección de correo electrónico para recibir las notificaciones.

Un consejo práctico es configurar más de una búsqueda. Si el objetivo es viajar de Buenos Aires a Río de Janeiro, por ejemplo, se pueden comparar distintas fechas cercanas y revisar también los aeropuertos que resulten razonables para el itinerario. Cuanto más flexible sea la búsqueda, más posibilidades habrá de detectar una diferencia que valga la pena.

El secreto de las escalas estratégicas y ciudades secundarias

Otra alternativa consiste en cambiar el recorrido habitual. En algunos casos, volar a una ciudad cercana y completar el trayecto por tierra puede resultar más económico que comprar un pasaje directo al destino final. La diferencia depende de la ruta, la época del año y el costo del transporte adicional.

Las escalas también merecen atención. Un itinerario con conexión puede tener un precio inferior al de un vuelo directo, aunque el ahorro debe evaluarse junto con el tiempo total de viaje, las horas de espera y las condiciones del traslado.

Separar los tramos en reservas distintas exige todavía más cuidado. Si el primer vuelo se demora y el pasajero pierde el siguiente, la segunda aerolínea podría no estar obligada a reubicarlo sin costo, porque los trayectos fueron contratados por separado. Además, puede ser necesario retirar el equipaje y volver a despacharlo.

Para evitar sorpresas, es recomendable dejar un margen amplio entre vuelos y sumar al cálculo los traslados terrestres, posibles noches de hotel y gastos de comida. Una tarifa más baja puede terminar siendo más cara si obliga a pagar servicios adicionales o aumenta el riesgo de perder una conexión.

Las herramientas digitales forman parte de la búsqueda de alternativas para viajar dentro y fuera del país. Magnific

Por qué comprar asientos individuales te hace pagar menos

Al buscar pasajes para varias personas, puede ocurrir que el precio total sea más alto que el esperado. Esto se relaciona con la forma en que las aerolíneas administran sus tarifas: no todos los asientos de un mismo vuelo necesariamente se venden al mismo valor.

Una compañía puede tener una cantidad limitada de lugares disponibles a una tarifa promocional y ofrecer los restantes a precios superiores. Si se buscan cuatro pasajes juntos, el sistema podría mostrar una categoría más cara para todo el grupo cuando no quedan suficientes asientos económicos para cubrir la solicitud.

En ese escenario, buscar un pasajero por vez puede ayudar a detectar si todavía queda algún lugar a menor precio. Por ejemplo, una pareja que consulta por dos pasajes podría comparar el resultado con el de una búsqueda individual para comprobar si existe una diferencia.

Eso sí, encontrar un asiento económico no significa que todos los integrantes del grupo puedan viajar por ese importe. Si queda una sola plaza con descuento, el segundo pasajero podría tener que pagar una tarifa superior. También puede suceder que, al intentar completar la compra, el precio cambie porque la disponibilidad se actualizó.

Antes de emitir los tickets, conviene calcular cuánto cuesta el conjunto y verificar que todos viajen en los horarios elegidos. El ahorro real debe medirse sobre la compra completa, no solamente sobre el precio individual más bajo que aparece en pantalla.

Paquetes cancelados: el descuento oculto de las agencias de viaje

Las agencias de viajes también pueden ofrecer oportunidades a través de paquetes que combinan pasajes aéreos, alojamiento y, en algunos casos, traslados u otros servicios. En determinadas circunstancias, contratar varios componentes juntos puede costar menos que comprarlos por separado.

Una de las razones es que los operadores turísticos pueden contar con acuerdos comerciales o promociones específicas. También puede haber descuentos vinculados a fechas determinadas o a la disponibilidad de habitaciones y vuelos.

Cuando una reserva se cancela, es posible que ciertos servicios vuelvan a ofrecerse al público, según las condiciones del proveedor. Sin embargo, no existe una garantía de que aparezcan paquetes cancelados con descuento ni de que sean más económicos que una reserva nueva. La disponibilidad depende de cada operación y de las políticas de la empresa.