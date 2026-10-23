¿Más presión para el dólar?: Caen los precios internacionales del agro y la colocación de deuda privada + Agregar ámbito en









Dos variables que venían siendo clave para generar un excedente de dólares en las arcas del BCRA sufrieron un deterioro.

El precio de los granos cayó fuerte y puede generar un impacto negativo en las exportaciones argentinas.

En las últimas semanas el mercado comenzó a observar un deterioro en dos variables que fueron clave en diferentes períodos de este año para incrementar el flujo de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC): los precios internacionales de los productos agropecuarios y la colocación de deuda privada. Frente a este cambio de escenario, cabe preguntarse si representa una presión alcista para el tipo de cambio oficial.

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Por un lado, el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, reflejó en un gráfico que, "tras tocar máximos en el año en agosto/septiembre, los precios internacionales de los granos cayeron fuertemente en las últimas semanas ante una mayor oferta global". "Esto es negativo para nuestras exportaciones, pero positivo para calmar las presiones inflacionarias en los alimentos", acotó.

En concreto, el retroceso más importante se verificó en el trigo, con un derrumbe cercano al 18% en apenas un mes. En paralelo, la cotización del maíz cedió casi 14% y la de la soja exhibió una baja mayor al 5%.

Para el caso de la soja, el medio especializado en el sector, Agrofy, señaló que esta semana el precio tocó un mínimo de casi dos meses, presionado "por la liquidación de posiciones largas de fondos y el avance de la cosecha estadounidense, que compensa la demanda sostenida de China". La cosecha en EEUU también explica la performance del maíz, mientras que el factor que hace caer al trigo es "la mayor oferta exportable de Rusia y Ucrania a través de rutas alternativas".

Si bien desde que arrancó el año los precios globales de los granos tuvieron una tendencia alcista, también tuvieron muchos altibajos. Asimismo, vale aclarar que, de acuerdo con un relevamiento de C-P, el crecimiento de las exportaciones del agro entre enero y septiembre, versus el mismo período de 2025, fue explicado fundamentalmente por el efecto cantidades, destacándose un alza del 26,7% en cereales.

Se contrae la colocación de Obligaciones Negociables Por otra parte, Carrera también marcó que, tomando el acumulado móvil de los últimos 20 días, el flujo de préstamos en dólares al sector privado entró en terreno negativo por primera vez desde fines de 2025. Un dato que se correlaciona con este hecho es la desaceleración en la colocación de Obligaciones Negociables por parte de las empresas, que considerando el promedio móvil de cuatro semanas, cedió a mínimos desde abril. "En octubre aflojó la oferta de dólares, respecto de septiembre, pero la demanda cayó más. Con los datos del MLC de la semana que viene vamos a tener mayor claridad respecto de lo que pasó en septiembre y en base a eso repensar el esquema de octubre", dijeron a Ámbito desde Equilibra. Además de la dinámica de la demanda, será clave el desempeño del sector energético en materia de comercio exterior para sostener el excedente de dólares. También será importante monitorear precios y cantidades en el oro, el litio y la carne, otros productos en los cuales Argentina viene teniendo un gran desempeño durante el año en curso.

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