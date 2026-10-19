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19 de octubre 2026 - 16:39

El superávit comercial de septiembre rozó los u$s3.000 millones, segundo máximo de 2026

Las ventas externas treparon 21,6% interanual en el noveno mes del año. En términos mensuales, el alza fue mayor al 8%.

Comercio Exterior Importaciones Exportaciones Contenedores Containers
Mariano Fuchila

El superávit comercial rozó los u$s3.000 millones en septiembre, la segunda cifra más alta de 2026. Sucedió ante un importante incremento de las exportaciones.

Este lunes el INDEC informó que las ventas externas treparon un 21,6% interanual en el noveno mes del año, hasta los u$s10.036 millones. En paralelo, las importaciones cayeron 2,5%, a u$s7.060 millones.

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