El superávit comercial de septiembre rozó los u$s3.000 millones, segundo máximo de 2026 + Agregar ámbito en









Las ventas externas treparon 21,6% interanual en el noveno mes del año. En términos mensuales, el alza fue mayor al 8%.

Mariano Fuchila

El superávit comercial rozó los u$s3.000 millones en septiembre, la segunda cifra más alta de 2026. Sucedió ante un importante incremento de las exportaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes el INDEC informó que las ventas externas treparon un 21,6% interanual en el noveno mes del año, hasta los u$s10.036 millones. En paralelo, las importaciones cayeron 2,5%, a u$s7.060 millones.

Noticia en desarrollo.-