El superávit comercial rozó los u$s3.000 millones en septiembre, la segunda cifra más alta de 2026. Sucedió ante un importante incremento de las exportaciones.
19 de octubre 2026 - 16:39
El superávit comercial de septiembre rozó los u$s3.000 millones, segundo máximo de 2026
Las ventas externas treparon 21,6% interanual en el noveno mes del año. En términos mensuales, el alza fue mayor al 8%.
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Este lunes el INDEC informó que las ventas externas treparon un 21,6% interanual en el noveno mes del año, hasta los u$s10.036 millones. En paralelo, las importaciones cayeron 2,5%, a u$s7.060 millones.
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