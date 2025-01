Mercado 2025: expectativas con los bonos, qué pasará con el "carry trade" y Brasil como el talón de Aquiles

En la reunión mucha gente de las mesas de operaciones de Latinoamérica, sobre todo de monedas. ¿Qué dijeron? Todos están mirando tres monedas: el peso mexicano, el real y el peso chileno (están cotizando en rangos de $20,7-21, R$6,23-6,9 y $996-1.000 respectivamente). Respecto de México, dicen que la Presidente no está haciendo las cosas bien pero tampoco tan horribles, pero no ven incentivo por el “carry trade”, mientras que en Brasil el banco central sigue interviniendo pero lo que pasa es que lo único que hace es morigerar el escenario pero no cambiarlo, los inversores no ven un cambio tendencial importante así que mientras Lula siga haciendo de las suyas al real lo ven más cerca de 7 que de 6. En el caso chileno, el dólar rozando los 1.000 pesos hace que en las mesas trasandinas se equivoquen y operen creyendo que la suba del dólar es por un tema externo. Un avezado gestor de monedas, que operó años en Santiago, recordó que los grandes negocios o fracasos se hicieron vendiendo dólares y no comprando, porque históricamente el banco central ha tenido un papel de protector y por ende los operadores salen a jugar a la espera que el ente monetario salga a protegerlos, a defenderlos, porque tienen suficientes reservas, puede ser cierto pero puede también puede surgir alguna amenaza, por eso lo más sano no es ir contra el dólar. Estas dos semanas light permitieron estos encuentros finales en medio de pocas operaciones, bajo volumen y una que otra sorpresa. Mucho ruido ahora con los datos de China, pero también con los dos atentados en EEUU, sobre todo el de Las Vegas donde explotaron un Tesla frente a un hotel de Trump, todo un símbolo para los analistas. Por lo que se percibió en estos encuentros y en las primeras conversaciones del 2025, el mercado arranca con más calma y se verá poca actividad, por lo que aconsejan cautela.