Miguel Broda criticó el plan económico de Javier Milei, pidió un dólar más alto y advirtió sobre el cierre de empresas

El economista detalló un duro diagnóstico de la política económica, alertando sobre los "errores no forzados" del Gobierno. Pidió un dólar a $1.750, y proyectó que "si no hay reactivación, Milei corre riesgo para 2027 y abre la puerta a un cambio de régimen".

El economista Miguel Angél Broda señaló que " de cada 10 empresas que cierran, 5 son al cuete", y agregó que pese al intento de algunas empresas para hacer una adaptación, " no tienen crédito para hacerlo . Pasar de fabricar autopartes a ser proveedor de una petrolera requiere plata y tiempo”.

En una entrevista con el periodista Maximiliano Montenegro en Ahora Play, Broda hizo hincapié en la dificultad cambiaria para esa adaptación: “ El dólar como ancla para bajar la inflación complica ese cambio: el peso se aprecia y a las empresas les cuesta más competir ”.

El economista sumó a la competencia china como otro de los factores críticos del sector y lanzó críticas por la falta de medidas anti-dumping y la escasa fiscalización contra el contrabando. Enfatizó en que “hay que hacer cambios para salir de la decadencia, pero darles a las empresas tiempo y herramientas para adaptarse . Parte de los cierres se podría evitar”.

Durante la entrevista con Montenegro, Miguel Broda enfatizó la necesidad de acelerar la compra de reservas mediante un ajuste cambiario: "Vas a tener que flexibilizar un poco el tipo de cambio y comprar más reservas todavía ". Cuando el periodista le cuestionó si la inflación no terminaría absorbiendo la mejora del tipo de cambio real, el economista descartó un atraso inmediato: "Estamos hablando de un tipo de cambio de $1.750 pesos, por decir un número . Te va a comer un poquito, pero no hay que dejarlo fijo nominalmente".

El economista sumó a la competencia china como otro de los factores críticos del sector y lanzó críticas por la falta de medidas anti-dumping y la escasa fiscalización contra el contrabando.

Broda señaló: "Mi impresión es que la continuidad del modelo exige pragmatismo y algunas violaciones a la rigurosidad desregulatoria ".

El detalle

A su vez, Broda marcó cuatro problemas en la implementación de las políticas de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que si no hay una "reactivación de la economía" que mejore "el humor social", Milei no solo corre un serio riesgo de no lograr la reelección en 2027, sino también de que se produzca un "cambio de régimen".

"Me gustaría poner en contexto donde estamos, Milei hizo dos pasos fundamentales para convertirnos en un país normal, cambió el régimen, la estructura de cómo se gana la guita en la Argentina, y evitó el campo minado que recibió de desequilibrios macro y evitó una crisis. Las dos cosas permitieron salir de una decadencia muy grande. Son pasos fundamentales y adecuados", valoró el economista en declaraciones a Ahora Play.

Broda señaló: "Mi impresión es que la continuidad del modelo exige pragmatismo y algunas violaciones a la rigurosidad desregulatoria".

El vínculo entre ambos le da un peso importante a las críticas: Javier Milei trabajó en el estudio de Miguel Ángel Broda antes de pasar a las empresas de Eduardo Eurnekian. Pese a coincidir con la orientación liberal del Gobierno, el economista remarcó que el "cambio de régimen" es un hito histórico, pero lanzó un duro diagnóstico sobre la gestión: "En la implementación del programa hay problemas y errores no forzados".

"No hay programa de estabilidad"

Broda advirtió sobre las contradicciones del plan económico: "No se puede abrir la economía con un dólar barato; usar el tipo de cambio como ancla inflacionaria genera una inconsistencia básica". Además, remarcó que la transición hacia un país normal demandará cuatro o cinco mandatos presidenciales que aprueben el examen electoral, y advirtió que el costo del proceso para las pymes y la industria resulta "desesperante".

"Es necesario abrir la economía para salir de la decadencia, pero hay que generar las condiciones para que el talento argentino se pueda adaptar, y eso requiere un tipo de cambio que no es el que tenemos hoy", afirmó el economista.

Miguel Broda apuntó al orden de las prioridades del Gobierno: "El segundo problema clave es la secuencia de las reformas". Según el economista, primero se debe impulsar la reforma tributaria y la logística para ganar competitividad. Además, cuestionó la eficacia de la reforma laboral en recesión: " Sin ventas ni reactivación, nadie va a contratar un empleado más", al tiempo que remarcó que eliminar tributos distorsivos como Ingresos Brutos exige recuperar la recaudación vía mayor actividad.

El tercer problema que destacó el economista es la ausencia de un plan de estabilización formal: "No tenemos un programa de estabilidad. Hace 14 meses que tenemos una inflación del 3% mensual, mientras que nuestros vecinos tienen entre un 4% y un 5% de inflación anual, incluso enfrentando condiciones externas muy desfavorables".

El tercer problema que destacó el economista es la ausencia de un plan de estabilización formal: "No tenemos un programa de estabilidad". Imagen creada con inteligencia artificial

En esa línea, agregó: "No hemos intentado, ya sea por formación analítica o por dogma, quebrar la inercia e indexación inflacionaria. Esto es absolutamente necesario, ya que los planes de estabilización exitosos son altamente reactivantes de la actividad, mejoran el humor social y aumentan las probabilidades de continuidad del régimen".

Riesgo "kuka"

"Yo veo concepciones dogmáticas que impiden claramente reactivar la economía. La corrida del año pasado no fue solo efecto kuka. Nosotros multiplicamos, aumentamos 40% la base monetaria de marzo a julio del año pasado, y después tuvimos que hacer la locura de subir encaje, único caso en el mundo de integración diaria de los encajes que generó la suba de la tasa de interés y la enorme volatilidad que es lo que está atrás de la mora que tenemos", cuestionó el analista.

Dificultades para PyMEs: La falta de crédito, la competencia internacional y un tipo de cambio atrasado dificultan la adaptación y competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas. La Voz

En ese marco, Broda sostuvo: "Y una cuarta cosa muy importante es que hemos achicado el Estado —lo cual era necesario—, pero no lo hemos reformado. Achicar no es reformar. Si me preguntabas antes, yo creía que había un 80% de probabilidades de que nos hiciéramos un país normal con el presidente Milei; hoy mi estimación es más baja...", indicó.

En esa línea, remarcó: "El Estado debe intervenir en muchos ámbitos; no habría sistema financiero en el mundo sin regulación", al tiempo que advirtió que el "dogmatismo" de Javier Milei lo puede llevar a tomar malas decisiones.