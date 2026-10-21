Camino a la recesión: la economía se mantuvo estancada en agosto y no logró recuperar casi nada del derrumbe de julio + Agregar ámbito en









Luego de haberse derrumbado 2,9% en julio, la actividad económica apenas repuntó un 0,1%. Es prácticamente un hecho que el tercer trimestre cerrará con saldo negativo.

La actividad económica apenas repuntó 0,1% mensual en agosto. Depositphotos

La actividad económica tuvo un desempeño peor al esperado durante agosto, según los datos oficiales publicados por el INDEC este miércoles. Luego del derrumbe de julio, la economía se mantuvo prácticamente estancada, con lo cual es casi un hecho que el tercer trimestre cerrará en "rojo", lo cual confirmaría la recesión técnica.

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Las estadísticas públicas exhibieron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto mejoró apenas un 0,1% mensual. Por lo tanto, no logró recuperar casi nada del 2,9% que había perdido en el mes previo.

La serie desestacionalizada del INDEC arrojó el tercer peor dato del EMAE desde noviembre de 2024, solo empeorado por la cifra de julio de este año y de marzo de 2025. Asimismo, la serie tendencia-ciclo refleja que la economía se mueve en un mismo nivel desde el segundo trimestre de 2025.

La economía necesita pegar un salto del 8,5% para evitar la recesión El economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, dimensionó el mal dato de actividad al señalar que, "para evitar la recesión la economía debe crecer más de 8,5% mensual en septiembre". "Si bien el EMAE es una estimación del PBI y se corrige hacia atrás con más información, luce muy improbable que en septiembre la economía se recupere de forma tal que se evite la recesión. Incluso parece difícil evitar una caída abrupta. Con un crecimiento mensual de 1,5% de septiembre, el trimestre cerraría con caída de 2,3%", detalló.

Vale recordar que el mes pasado el INDEC dio a conocer que el PBI se contrajo 0,6% en el segundo trimestre, versus los primeros tres meses de 2026. En términos técnicos, una economía entra en recesión cuando encadena dos trimestres consecutivos a la baja.

A nivel sectorial, Carrera subrayó una retracción del 2% mensual para las actividades primarias, explicada por la performance del agro (-3%) y de la pesca (un rubro que suele tener una elevada volatilidad). Mientras tanto, las actividades no primarias apenas recuperaron un 1%, aunque industria, construcción, comercio, transporte e intermediación financiera están más de 4% abajo del nivel de marzo de este año. "Contra febrero de 2025 los más golpeados son por mucho industria (-8%) y comercio (-7%)", concluyó el especialista. En términos interanuales, el EMAE sumó su segundo retroceso consecutivo al arrojar un declive del 1,7%.