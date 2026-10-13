Nueva Zelanda emplea 1.000 jóvenes argentinos: visas Working Holiday y sueldos desde u$s2.250 al mes

El programa tiene una edad límite y una serie de requisitos que se deben tener en cuenta antes de aplicar a la convocatoria, que abrirá en los próximos días.

Nueva Zelanda ofrece 1.000 visas Working Holiday para argentinos de hasta 35 años que quieran trabajar y viajar durante un año, con empleos temporales en sectores como turismo, gastronomía y agricultura.

Nueva Zelanda volverá a habilitar 1.000 visas Working Holiday para jóvenes argentinos que quieran viajar, trabajar y recorrer el país durante un período de hasta 12 meses.

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La convocatoria está prevista para el 24 de octubre de 2026 y genera expectativas entre quienes buscan una experiencia laboral en el exterior, con ingresos en dólares neozelandeses y la posibilidad de conocer otro mercado de trabajo.

El programa permite combinar turismo con empleos temporales en distintas actividades, sin necesidad de contar con una oferta laboral antes de solicitar la visa. Sin embargo, los cupos son limitados y la demanda suele ser alta.

Para aumentar las posibilidades de obtener uno, es importante preparar la documentación, revisar los requisitos migratorios y tener lista la cuenta para realizar el trámite online cuando se habilite la inscripción.

El salario mínimo para trabajadores adultos en Nueva Zelanda es de NZ$ 23,95 por hora antes de impuestos , vigente desde el 1 de abril de 2026. Con una jornada de 40 horas semanales, el ingreso bruto alcanza los NZ$ 958 por semana, lo que representa aproximadamente NZ$ 4.151 mensuales como promedio anual.

En función del tipo de cambio utilizado, esa cifra puede equivaler a US$ 2.250 mensuales o más, aunque el valor en dólares estadounidenses varía según la cotización.

Se trata de una estimación de ingresos brutos: el dinero que finalmente recibe el trabajador es menor después de los impuestos y puede cambiar según las horas efectivamente trabajadas, el puesto y las condiciones del contrato.

También hay que contemplar los gastos cotidianos antes de calcular cuánto se puede ahorrar. El alquiler, la comida, el transporte y otros costos dependen de la ciudad y del estilo de vida.

Por eso, un salario expresado en dólares no equivale automáticamente a capacidad de ahorro: conviene calcular el presupuesto mensual y verificar si el empleo ofrece alojamiento o beneficios adicionales.

Los empleos más pedidos: hotelería, campo, gastronomía y oficios

Los trabajos temporales en hotelería y turismo son una alternativa para quienes llegan con una visa Working Holiday. En destinos turísticos pueden aparecer oportunidades en limpieza, recepción, mantenimiento y asistencia general, especialmente en períodos de mayor actividad. Los requisitos dependen de cada empleador y algunos puestos exigen experiencia previa o conocimientos de inglés.

Otra opción es el sector agrícola, que ofrece tareas vinculadas con la cosecha, el empaque de frutas y las actividades de horticultura. Estos empleos pueden ser estacionales y variar según la región y la época del año.

Antes de aceptar una propuesta, es recomendable confirmar el pago por hora, la duración del contrato, el transporte hasta el lugar de trabajo y las condiciones de alojamiento.

La gastronomía y los oficios también pueden abrir oportunidades para los viajeros. Restaurantes, cafeterías y otros establecimientos pueden buscar personal de cocina, asistentes y trabajadores de servicio, mientras que los puestos especializados suelen requerir experiencia o certificaciones específicas.

Tener un currículum actualizado en inglés y referencias laborales puede facilitar la búsqueda, aunque la visa no garantiza conseguir un empleo.

Cómo postularse el día que abren el cupo y por qué se agotan en minutos

La visa Working Holiday para argentinos está dirigida a personas de entre 18 y 35 años y permite permanecer en Nueva Zelanda hasta 12 meses.

Entre los requisitos se encuentran contar con pasaporte argentino válido, disponer de al menos NZ$ 4.200 para cubrir los gastos de estadía, contratar un seguro médico integral y demostrar que se tiene previsto salir del país al finalizar la autorización. Además, no se debe haber obtenido anteriormente esta visa para Nueva Zelanda.

La solicitud se realiza por internet, en inglés, a través del sitio oficial de Immigration New Zealand. Antes de la apertura, conviene revisar los datos del pasaporte, preparar la información personal y financiera y crear o verificar el acceso a la cuenta online.

El trámite también requiere pagar la tarifa correspondiente y completar correctamente los datos solicitados. No es necesario tener una oferta de trabajo para presentar la solicitud.

La competencia por los 1.000 lugares responde a la cantidad limitada de visas frente al interés de los postulantes. Por eso, el cupo puede agotarse rápidamente una vez habilitado el sistema. La recomendación es ingresar a la página oficial antes de la apertura, seguir las instrucciones del organismo y completar el formulario con información precisa. La fecha y el estado de la convocatoria deben confirmarse en el portal migratorio, ya que la disponibilidad puede cambiar y presentar una solicitud no garantiza la aprobación.