Los argentinos mantendrán su deseo de viajar en 2026 con un consumo más consciente

El nuevo perfil del viajero nacional combina una fuerte intención de vacacionar con un uso intensivo de la tecnología para optimizar gastos estivales.

La edición 2026 del Global Holiday Barometer reveló cambios profundos en los hábitos de viaje a nivel global y también en Argentina.

El panorama turístico actual , tanto en Argentina como a nivel global, atraviesa una transformación significativa impulsada por la incertidumbre geopolítica y los conflictos armados . Ante este escenario complejo, la seguridad se consolidó como el factor determinante al momento de planificar vacaciones y elegir destinos.

Estas conclusiones se desprenden de la edición 2026 del Global Holiday Barometer , un estudio realizado por el Grupo Europ Assistance junto a Ipsos en 26 países. El relevamiento incluyó un análisis específico del mercado local realizado entre el 27 de febrero y el 7 de abril de 2026 para captar las nuevas tendencias del viajero argentino.

“En continuidad con los niveles récord registrados el año pasado, las ganas de viajar siguen siendo fuertes y están intactas , a pesar de decisiones cada vez más difíciles y del costo de vida , que continúa siendo una de las principales preocupaciones a nivel global", expresó Virginie Babinet , CEO de Travel Insurance & Assistance de Europ Assistance.

"Lo que está cambiando, sin embargo, es el propio escenario del viaje. Las consideraciones vinculadas a la seguridad pesan cada vez más en la elección de destinos y las decisiones están crecientemente influenciadas por la percepción de riesgo”, agregó.

Un viajero racional ante la incertidumbre global

Por su parte, Alejandro Caballero, CEO de Europ Assistance Latam, ratificó que "para el Grupo Europ Assistance, esta edición del Global Holiday Barometer es especialmente importante para nosotros, ya que es la primera vez que Argentina forma parte de este relevamiento global. Esto nos permite entender mejor y seguir aprendiendo cómo piensan y viajan hoy los argentinos".

A lo que añadió: "La edición 2026 muestra un viajero más racional y planificado, en un contexto marcado por la incertidumbre global y la transformación tecnológica, donde el 81% mantiene una predisposición positiva hacia viajar, el 25% planea hacerlo dos veces al año y el uso de la tecnología continúa en aumento, con un 71% de los viajeros argentinos utilizando algún tipo de herramientas de inteligencia artificial. Este conocimiento nos ayuda a seguir desarrollando soluciones más cercanas y alineadas con las necesidades reales de nuestros clientes” .

alejandro caballero Alejandro Caballero, CEO de Europ Assistance Latam.

Argentina lidera el turismo regional como clave del bienestar emocional

Pese al contexto actual, el 81% de los argentinos proyecta viajar este año, con casi la mitad de la población decidida a concretar sus planes. Esta fuerte conexión emocional con el turismo posiciona al país como líder regional en motivación, igualando a México y superando a Brasil.

No obstante, el entusiasmo convive con la cautela: aunque 7 de cada 10 viajan por placer anualmente, la mayoría lo hace de forma medida, concentrando sus salidas en una o dos ocasiones al año.

Alta estacionalidad en los viajes de los argentinos

Para el viajero actual, el turismo es sinónimo de desconexión, descubrimiento cultural y nuevas experiencias gastronómicas. Sin embargo, este anhelo de evasión choca con la realidad financiera: la falta de presupuesto y la necesidad de ahorrar son los principales obstáculos que obligan a muchos a cancelar o postergar sus planes para más adelante.

La radiografía del viajero local para 2026 muestra una marcada estacionalidad: casi el 75% de los desplazamientos principales ocurren en el primer bimestre del año. Brasil continúa imbatible en el podio exterior, mientras que Chile y España completan el ranking de favoritos. Esta elección de destino hoy está atravesada por una nueva consciencia: si bien el relax es clave, la estabilidad y seguridad del lugar pesan más que nunca en un contexto global incierto.

La organización de estas travesías, que promedian los 11 días de duración, es hoy puramente tecnológica, apoyada en agencias online y aplicaciones móviles. La tendencia actual marca una clara preferencia por los viajes familiares hacia entornos de playa o montaña, priorizando la comodidad del avión y la infraestructura de los resorts.

La tecnología redefine la organización de viajes en el país

A pesar de que el 70% ya conviven con la IA para sus tareas cotidianas, el universo de los viajes se mantiene como un "terreno a conquistar", con solo un 25% de adopción en reservas. La necesidad de contacto humano y el escepticismo sobre la calidad del servicio digital frenan su avance inmediato.

Sin embargo, el cambio de paradigma asoma en el horizonte: casi la mitad de los argentinos, un 43%, afirma estar listo para organizar sus vacaciones de la mano de la tecnología.