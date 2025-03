Preocupación en autopartistas por la baja integración nacional de nuevos proyectos de automotrices

La industria autopartista local no atraviesa su mejor momento y el panorama para el mediano plazo hace suponer que va a empeorar. No es un tema de hoy, sino que viene de arrastre. Tampoco es responsabilidad del actual Gobierno ni, por completo, de los anteriores. En los últimos 15 años, cerraron 52 empresas del sector. Sólo tres se fueron entre 2024 y lo que va de 2025 . El problema afecta a la gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y, también, de Javier Milei.

La industria autopartista nacinal, preocupada por la inserción en el mercado

Es cierto que Brasil absorbe inversiones como una esponja (mercado más grande, reglas de juego claras, estabilidad), pero no está exento de este fenómeno global que no responde a las condiciones que ofrezca un país. Hace tres años, Ford se fue industrialmente de Brasil, no de la Argentina.