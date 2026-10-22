¿Qué conviene más en octubre 2026: poner $2 millones en plazo fijo en pesos o u$d1.500 en dólares?

Cuánto se puede ganar en 30 días con cada alternativa y qué papel juega la evolución del dólar al momento de decidir.

En octubre de 2026, un plazo fijo en pesos puede generar más intereses nominales que uno en dólares, pero la evolución del tipo de cambio y el capital inicial de cada alternativa son fundamentales para comparar los resultados.

Con los ahorros disponibles , muchos argentinos se preguntan si conviene constituir un plazo fijo tradicional en pesos o depositar dólares en el banco para obtener intereses. En octubre de 2026, la diferencia entre las tasas de ambas alternativas es importante: mientras los depósitos en moneda local ofrecen rendimientos nominales más elevados, los plazos fijos en dólares pagan una tasa considerablemente menor.

Para comparar las opciones, se puede tomar como referencia una inversión de $2.000.000 en pesos frente a un depósito de US$1.500 , con un plazo de 30 días.

Al 21 de octubre de 2026, las tasas de los plazos fijos tradicionales en pesos varían según la entidad financiera . Algunas llegan al 24% de Tasa Nominal Anual (TNA) , mientras que el promedio de los bancos relevados ronda el 20,30% . Esa diferencia impacta directamente en el interés que recibe el ahorrista al finalizar el período.

Si una persona deposita $2.000.000 durante 30 días a una TNA del 24% , obtendría aproximadamente $39.452 en intereses. De esta manera, al vencimiento recibiría un total de $2.039.452 . El cálculo supone que el banco mantiene esa tasa para la operación y utiliza un período de 30 días sobre una base de 365 días.

Si, en cambio, consigue una tasa del 20,30% anual , el interés sería de aproximadamente $33.370 y el total ascendería a $2.033.370. Por eso, antes de constituir el depósito conviene comparar las tasas que ofrecen las entidades y consultar las condiciones vigentes, ya que el rendimiento final depende del banco elegido.

Cuánto rinden US$1.500 en un plazo fijo en dólares

Los depósitos a plazo fijo en dólares ofrecen tasas inferiores a las de los instrumentos en pesos. Como referencia, algunas entidades llegan a pagar una TNA del 1,8%, mientras que otras ofrecen alrededor del 1,25% para depósitos a 30 días. La tasa concreta depende del banco, el plazo y el canal de contratación.

Si el ahorrista deposita US$1.500 durante 30 días a una TNA del 1,8%, obtendría aproximadamente US$2,22 de intereses. Al vencimiento tendría US$1.502,22. En cambio, con una tasa anual del 1,25%, ganaría cerca de US$1,54 y recibiría US$1.501,54.

La diferencia frente al plazo fijo en pesos es clara si se observan solamente los intereses generados en cada moneda. El depósito en dólares suma una cantidad pequeña de moneda extranjera, pero mantiene el capital denominado en dólares. Esto puede resultar atractivo para quien busca preservar sus ahorros en esa moneda o tiene previsto afrontar gastos futuros en dólares, aunque no representa necesariamente la alternativa que más rinde al convertir el resultado a pesos.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

Plazo fijo en pesos o en dólares: cuál conviene más

Si se busca obtener la mayor cantidad de intereses en pesos durante los próximos 30 días, un plazo fijo en moneda local puede resultar más conveniente cuando ofrece una tasa elevada y el tipo de cambio no aumenta lo suficiente como para compensar la diferencia. Con una TNA del 24%, los $2.000.000 generarían unos $39.452, mientras que US$1.500 a una TNA del 1,8% sumarían alrededor de US$2,22.

En definitiva, el plazo fijo en pesos prioriza el rendimiento nominal en moneda local, mientras que el plazo fijo en dólares permite mantener el ahorro en moneda extranjera. La elección depende de la tasa que ofrezca el banco, de la evolución del dólar y de cuándo se necesitará el dinero. Si el objetivo es pagar gastos en pesos dentro de un mes, la inversión en moneda local puede ser una alternativa; si se busca conservar dólares para un compromiso futuro en esa moneda, el rendimiento menor puede ser un costo aceptable para mantener esa cobertura.