Plazo Fijo en dólares: qué banco paga la mejor tasa y cuánto rinden US$10.000 a 30 días

Para una colocación de USD 10.000 durante 30 días, la diferencia entre bancos se refleja en los intereses que se obtienen al vencimiento.

Los plazos fijos en dólares son una alternativa para quienes buscan obtener un rendimiento en moneda extranjera sin exponerse a las fluctuaciones de otras inversiones. El mecanismo consiste en depositar una suma de dinero durante un período determinado y recibir, al finalizar, el capital original junto con los intereses pactados .

En octubre de 2026, las tasas informadas por las entidades muestran diferencias entre bancos y condiciones de contratación. Por eso, antes de invertir US$ 10.000 a 30 días , conviene comparar la Tasa Nominal Anual (TNA) , revisar el monto mínimo exigido y confirmar que la oferta esté vigente al momento de constituir el depósito.

Entre las alternativas relevadas para octubre, Bancor aparece con una tasa nominal anual del 1,80% para depósitos en dólares a 30 días, de acuerdo con un comparador actualizado el 16 de octubre. Detrás se ubican entidades como Banco Piano, Banco Provincia, Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Macro , con tasas informadas del 1,25% en ese relevamiento.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

Las tasas pueden cambiar entre entidades y según las condiciones de contratación. También es importante revisar si el banco exige un monto mínimo , si la operación debe realizarse desde el home banking y si la tasa publicada corresponde específicamente a una colocación a 30 días.

Por eso, antes de constituir un plazo fijo, conviene consultar la información vigente del banco elegido y comparar las condiciones para el mismo plazo. La tasa más alta no siempre está disponible para todos los clientes ni para cualquier modalidad de contratación.

Cuánto rinden US$ 10.000 en un plazo fijo a 30 días

El rendimiento de una colocación en dólares se calcula según el capital invertido, la tasa anual y la cantidad de días durante los cuales el dinero permanece depositado. Con una inversión de US$ 10.000 a 30 días, los intereses aproximados serían los siguientes:

TNA del 1,80% intereses estimados: US$14,79

TNA del 1,25% intereses estimados: US$10,27

TNA del 1,00% intereses estimados: US$8,22

Los valores son estimativos y se calculan para un período de 30 días sobre una base anual de 365 días. El resultado definitivo puede variar según las condiciones del producto y la tasa que el banco confirme al momento de la operación.

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Qué tener en cuenta antes de invertir dólares a plazo fijo

Uno de los puntos principales es la inmovilización del capital. En un plazo fijo tradicional, el dinero queda depositado hasta la fecha de vencimiento, por lo que no es una opción adecuada para ahorros que podrían necesitarse antes de ese momento.

También hay que considerar que la tasa nominal anual no representa la ganancia que se obtiene en un mes. Para una colocación de 30 días, el interés es proporcional al tiempo transcurrido, de modo que incluso una tasa anual relativamente alta puede generar un rendimiento mensual moderado.

Por último, antes de elegir una entidad, se recomienda verificar la tasa vigente, el plazo mínimo, los requisitos para operar y las condiciones de renovación. Comparar las ofertas para el mismo período permite estimar cuánto se ganará en dólares y decidir con información actualizada.