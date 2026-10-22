Reconocen a Huaco, en La Rioja, como nueva Indicación Geográfica para vinos + Agregar ámbito en









El Instituto Nacional de Vitivinicultura registró el área del departamento Sanagasta, que también podrá identificarse como Valle de Huaco. El pedido lo hizo una firma de la zona y no recibió oposiciones.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) reconoció, protegió y registró a Huaco y su sinónimo Valle de Huaco como una Indicación Geográfica (IG) de la República Argentina, en el departamento Sanagasta, provincia de La Rioja. La medida se oficializó este jueves a través de la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente del organismo, Carlos Raúl Tizio Mayer.

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La solicitud de reconocimiento, registro, protección y derecho a uso de la IG fue presentada por la firma San Miguel Arcángel S.A. Según los fundamentos de la resolución, a partir de los antecedentes del expediente y de los estudios de las áreas técnicas del Instituto, se concluyó que la zona “está formada por terruños con cualidades distintivas, aptos para la producción de vinos de calidad”.

El texto señala además que se cumplieron los requisitos de presentación previstos por la Ley 25.163, que establece las normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico del país y tiene al INV como órgano de aplicación. También se publicaron los edictos en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en la zona de origen, y no se presentaron oposiciones al reconocimiento.

Los límites de la nueva Indicación Geográfica quedan fijados en un polígono georreferenciado que la propia resolución pone a disposición a través de un mapa digital.

La norma encomienda al área administrativa del organismo la registración de la IG. A su vez, dispone que la Delegación La Rioja, dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización del INV, notifique a los interesados para que den cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 25.163.