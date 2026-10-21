Salarios de empleadas domésticas: cuánto se pagará por hora y por mes en noviembre de 2026

La actualización será del 1,6% e incluirá la incorporación del último tramo de una suma no remunerativa al básico. Los valores según la modalidad de contratación.

El personal de casas particulares tendrá un nuevo incremento salarial en noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma acordado en agosto.

El personal de casas particulares tendrá en noviembre de 2026 una nueva actualización salarial del 1,6% , que llevará el valor mínimo de la hora de limpieza a $4.174,62 con retiro y a $4.451,49 sin retiro. Los montos varían según la categoría, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas, mientras que algunos adicionales pueden incrementar la remuneración final.

Los nuevos valores forman parte del esquema acordado en agosto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , organismo integrado por representantes de las trabajadoras, los empleadores y el Estado. El acuerdo se formalizó mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial en septiembre y establece los salarios mínimos que deben percibir las trabajadoras del sector.

El cronograma contempla incrementos mensuales hasta diciembre. Después de las subas del 1,9% en agosto y del 1,8% en septiembre, el ajuste fue del 1,7% en octubre y será del 1,6% tanto en noviembre como en diciembre. Cada porcentaje se calcula sobre los salarios del mes anterior. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores a los pisos establecidos.

Los importes previstos para el penúltimo mes del año dependen de las tareas que realiza cada trabajadora y de si permanece en el domicilio durante sus horas de descanso.

Las trabajadoras que realizan tareas generales percibirán un mínimo de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro.

Además del incremento porcentual, noviembre marcará la incorporación completa al salario básico de una suma no remunerativa que se pagó por única vez en agosto . El importe original dependía de la carga horaria semanal: $20.000 para quienes trabajaban 16 horas o más, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas.

Personal para tareas generales: la categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas tendrá un mínimo de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $512.142,96 y $562.837,52.

Asistencia y cuidado de personas: quienes brindan atención no terapéutica a niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad cobrarán $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro. Por mes, los valores serán de $562.837,52 y $620.420,85.

Caseros: el personal que reside en la vivienda donde trabaja y se ocupa de su cuidado y mantenimiento tendrá un salario mínimo de $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales, ambos valores sin retiro.

Personal para tareas específicas: los cocineros contratados exclusivamente para esa función y quienes realizan labores que requieren habilidades particulares percibirán $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro. Los montos mensuales serán de $575.394,53 y $633.782,08.

Supervisores: quienes coordinan y controlan el trabajo de dos o más personas cobrarán $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $614.791,27 y $678.036,40, respectivamente.

La incorporación se realizó en tres etapas: en septiembre se sumó el 25% del monto, en octubre se agregó otro 50% y en noviembre se incorporará el 25% restante. De esta manera, el efecto total sobre los ingresos será mayor al que representa el aumento del 1,6% considerado de manera aislada.

La suma no remunerativa abonada en agosto quedará incorporada por completo al salario básico durante noviembre.

Cómo se calcula el sueldo y qué adicionales corresponden

La modalidad de liquidación depende de la cantidad de horas trabajadas para un mismo empleador. Quienes cumplen 24 horas semanales o más cobran de manera mensual, con el cálculo proporcional correspondiente a las horas efectivamente trabajadas. Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales, el pago se realiza por hora.

A los salarios básicos se suman dos adicionales contemplados para el sector. El primero es el plus por antigüedad, equivalente al 1% por cada año de servicio, calculado sobre el sueldo mensual y abonado todos los meses. Para este concepto, los años trabajados se cuentan desde el 1° de septiembre de 2020, sin incluir los períodos anteriores.

El segundo es el adicional por zona desfavorable, que representa un 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría. Se aplica en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

Con el ajuste de noviembre, el esquema salarial acordado quedará a un paso de completarse. En diciembre se aplicará la última suba del 1,6%, sin nuevas incorporaciones de la suma no remunerativa, que para entonces ya estará integrada en su totalidad al salario básico.