Empleadas domésticas: cómo funciona la nueva herramienta de ARCA para liquidar los sueldos

El organismo incorporó la función “Recibo Asistido” al sistema de Personal de Casas Particulares. Qué funciones y opciones presenta la herramienta para calcular los haberes.

La Resolución General 5912/2026 incorporó el “Recibo Asistido” al servicio de Casas Particulares. La herramienta permite calcular y revisar conceptos salariales antes de confirmar la liquidación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una nueva herramienta digital para simplificar la liquidación de los sueldos de las empleadas domésticas . La función, denominada “Recibo Asistido” , permite calcular automáticamente determinados conceptos que integran el salario y revisar los importes antes de generar el recibo electrónico.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5912/2026, publicada este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial. La normativa modifica el procedimiento para emitir los recibos de sueldo del personal de casas particulares y suma una asistencia informática para facilitar la tarea de los empleadores.

El sistema no reemplaza la responsabilidad de quien contrata al trabajador: los empleadores deberán verificar los montos calculados, corregirlos cuando corresponda e informar todos los conceptos que integran la liquidación de haberes.

Para utilizar la herramienta, el empleador deberá ingresar al servicio “Personal de Casas Particulares” , disponible en el sitio web de ARCA, con Clave Fiscal de nivel de seguridad 2 o superior. Una vez dentro, tendrá que seleccionar al trabajador correspondiente e ingresar a la opción “Generar recibo de sueldo”.

El sistema mostrará los datos de identificación del trabajador y la información general de la relación laboral. El empleador deberá completar el período que va a liquidar, la modalidad de liquidación, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.

A partir de esos datos, de la información registrada en las bases del organismo y de la normativa vigente, la plataforma calculará determinados conceptos salariales y exhibirá los importes sugeridos para que el empleador los revise antes de continuar.

Qué conceptos se pueden modificar en el recibo de sueldo

Una vez que el sistema muestre los importes calculados, el empleador podrá aceptar o rechazar cada monto. Si no está de acuerdo con una cifra, podrá editar el campo correspondiente e ingresar el valor que considere correcto.

Además, en la sección “Adicionales y Descuentos” podrá incorporar otros conceptos que correspondan a la liquidación, mediante un menú desplegable con opciones predefinidas. De esta manera, el recibo podrá contemplar los distintos componentes de la remuneración y los descuentos aplicables.

Después de revisar los importes e informar los conceptos restantes, el empleador deberá seleccionar nuevamente “Generar recibo de sueldo” para confirmar la operación y emitir el documento electrónico.

ARCA aclaró que la asistencia automática no exime al empleador de rectificar los importes cuando sea necesario ni de declarar todos los conceptos que correspondan. El detalle de los cálculos automáticos y su mecanismo de determinación estará disponible en el micrositio “Casas Particulares” del organismo.

Cómo acceder al recibo electrónico y qué pasa si se paga en efectivo

La resolución establece que los empleadores deben emitir los recibos de sueldo en forma electrónica a través del servicio “Personal de Casas Particulares”. El ingreso con Clave Fiscal y la validación de identidad del empleador funcionan como requisito de autenticidad del documento, sin necesidad de agregar otra modalidad de firma del empleador en el recibo digital.

Los trabajadores también podrán consultar sus recibos electrónicos desde la plataforma. Para hacerlo, deberán ingresar al apartado “Detalle del Trabajo” y seleccionar la opción “Recibos de Sueldo”. Asimismo, podrán acceder a las constancias de pago de aportes y contribuciones desde la sección “Ver Aportes”.

Cuando el salario se abone en efectivo o el trabajador solicite una copia impresa, el recibo electrónico deberá imprimirse por duplicado. El original se entregará al trabajador y el empleador conservará el duplicado, que deberá ser firmado por el trabajador en conformidad con el pago recibido.

La nueva funcionalidad se enmarca en la digitalización de los trámites del régimen de casas particulares y busca facilitar la confección de las liquidaciones. La Resolución General 5912/2026 entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.