Se conoce hoy el dato de actividad económica de agosto: prevén un rebote acotado tras el desplome de julio

El organismo estadístico difundirá este miércoles el EMAE, luego de la fuerte caída de julio. Las consultoras anticipan una recuperación parcial, pero advierten que el tercer trimestre podría cerrar en terreno negativo y dejar a la economía al borde de una recesión técnica.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles la actividad económica de agosto , en un contexto marcado por la fuerte contracción de julio y las dificultades para consolidar una recuperación . Los primeros indicadores privados apuntan a un rebote mensual, aunque insuficiente para compensar la caída previa y evitar que el tercer trimestre termine con una contracción.

Las estimaciones de las consultoras muestran diferencias en la magnitud de la mejora, pero coinciden en señalar que el repunte todavía no alcanza para hablar de una recuperación sostenida. La actividad atraviesa una dinámica irregular, con meses de subas y bajas que impiden consolidar una tendencia positiva.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) deberá mostrar una recuperación significativa para revertir el deterioro acumulado durante el invierno. El segundo trimestre ya había cerrado con una caída del 0,6% frente al primero, según las estimaciones citadas por la consultora LCG.

Entre los indicadores privados, Equilibra estimó que la actividad habría crecido un 1,5% mensual en agosto , aunque registraría una contracción del 0,5% en la comparación interanual . De confirmarse ese escenario, la economía recuperaría parcialmente el terreno perdido durante julio, pero no lograría recomponer el nivel de actividad previo.

"De confirmarse nuestro anticipo, la economía argentina quedaría en las puertas de una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída)", advirtieron desde la consultora.

El comportamiento sectorial también refleja una recuperación dispar. Las actividades no primarias habrían avanzado un 2,2% mensual, después de cuatro meses consecutivos de retrocesos, aunque se mantendrían un 1,3% por debajo del nivel de agosto del año pasado, según Equilibra. En contraste, los sectores primarios —que incluyen agro, energía, minería y pesca— habrían caído un 2,4% mensual desestacionalizado.

Por su parte, el Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados mostró una suba del 1,7% mensual. En la comparación interanual, el indicador registró un avance del 0,6%, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses del año registró un crecimiento del 0,4%.

El economista Fausto Spotorno de Orlando J. Ferreres & Asociados sostuvo que, pese al repunte estimado para agosto, "es probable que no haya crecimiento en el tercer trimestre tampoco".

Analytica, en tanto, calculó una mejora mensual del 0,7%, aunque su Índice Líder de Actividad se ubicó un 1,2% por debajo del nivel de agosto de 2025. La consultora remarcó que el avance fue acotado y no logró revertir la caída del mes anterior. "El rebote de agosto es leve y recupera apenas una cuarta parte de lo perdido en julio, por lo que la actividad sigue transitando los niveles más bajos del año", señaló la firma.

La mejora, además, habría estado concentrada en sectores puntuales, como el complejo automotor y la siderurgia de productos planos, mientras que el consumo, el crédito y la construcción no mostraron señales de recuperación. Ese comportamiento limita las posibilidades de que el repunte se extienda al conjunto de la economía.

Recesión técnica: por qué septiembre será clave

Septiembre será un mes clave para la denominada recesión técnica, ya que dependerá de la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) en el tercer trimestre. El concepto se utiliza para describir dos trimestres consecutivos de caída de la actividad en la comparación desestacionalizada respecto del período anterior.

Con un segundo trimestre que terminó en baja y la contracción pronunciada en julio, el resultado de agosto no sería suficiente, por sí solo, para despejar ese riesgo. El desempeño de septiembre será determinante para establecer si la economía logra revertir la tendencia negativa.

Analytica calculó que, si la actividad se mantuviera en septiembre en el nivel estimado para agosto, el tercer trimestre terminaría con una caída del 2,5% frente al segundo. Para evitar ese resultado, la consultora advirtió que sería necesario un crecimiento mensual superior al 7% en septiembre, desestacionalizado.

Además del EMAE, INDEC dará a conocer este miércoles 21 de octubre el índice de salarios de agosto.