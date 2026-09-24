La actividad económica se desplomó casi 3% mensual en julio, el peor registro desde la pandemia Por Santiago Reina + Agregar ámbito en









Así lo informó de manera oficial el INDEC a través del EMAE. Desde marzo y abril de 2020 que no se observaba una variación negativa de esa magnitud.

Las caídas en sectores como la industria o la construcción se plasmaron en el EMAE de julio.

La economía sufrió en julio su mayor caída mensual desde la pandemia de Covid-19, ratificando así lo que habían adelantado indicadores sectoriales en rubros como la industria manufacturera o la construcción. De este modo, luce cada vez más difícil evitar la recesión técnica en el tercer trimestre del año.

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Este jueves el INDEC informó de manera oficial que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se derrumbó 2,9% en el séptimo mes del año. Desde marzo y abril de 2020 que no se veían retrocesos de esa magnitud; sacando esos dos meses, que fueron sumamente atípicos por la implementación de la primera cuarentena a raíz de la crisis sanitaria, la contracción fue la peor desde septiembre de 2019, en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri.

Desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia acotaron que fue el cuarto mayor retroceso para un mes de la serie 2004-2026 (excluyendo la pandemia), "solo comparable a devaluaciones y la crisis internacional de 2008".

Vale recordar que, previamente, el INDEC había informado un desplome mensual del 5% en la industria manufacturera, uno de los sectores con mayor peso en el EMAE. En la misma línea, la construcción se hundió 4,6% y también tuvo una mala performance el comercio, de acuerdo con estimaciones privadas.

A partir del pésimo julio, la serie desestacionalizada del EMAE retrocedió a mínimos desde marzo de 2025. Los números refuerzan la tendencia de una economía que solo crece en un puñado de sectores, sin ningún tipo de encadenamiento hacia el resto de los rubros.

Ante la consulta de Ámbito, el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, sostuvo que el dato oficializado por el INDEC esta tarde "fue peor a lo esperado". Respecto de las causas del declive, remarcó, por un lado, un factor más "tendencial" relacionado con el magro desempeño de las actividades no primarias, que se ven afectadas por el combo de dólar barato, salarios reales que no levantan y un crédito que tampoco termina de reactivarse. En paralelo, agregó que pueden haber influido, en menor medida, elementos coyunturales como el Mundial. "En lo que va del año, la actividad cayó en cuatro de los siete meses, lo que refuerza lo que venimos anticipando: una actividad sin motor propio más allá de los sectores primarios, que esta vez tampoco alcanzaron a sostenerla. Con los sectores más intensivos en empleo cada vez más rezagados, se achica el margen para mejorar el ánimo de la sociedad justo cuando empieza a asomar el calendario electoral de 2027", dijo al respecto Justina Gedikian, analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros. En términos interanuales, la actividad económica se redujo 1,4%. Los retrocesos sectoriales que más incidieron en esa merma fueron los de la industria (-4,6%), el comercio (-5,1%) y la intermediación financiera (-3%). En el otro extremo, la pesca (+424,5%), rubro que suele arrojar una volatilidad extrema, y hidrocarburos-minería (+8,4%) fueron los que más amortiguaron la baja. De cara a agosto, Ammiel Pardo, economista de Aldazabal, advirtió una "dinámica mixta, aunque con un desempeño más favorable que el observado en julio". "Asimismo, considerando la base de comparación, agosto podría registrar una variación mensual positiva", acotó.