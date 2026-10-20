Supermercados y autoservicios: solo el 5% de los empresarios considera que su situación comercial es buena + Agregar ámbito en









El 37,2% asegura que la situación comercial de septiembre fue mala y otro 57% que fue normal. Sin embargo, crece la expectativa de cara al último trimestre: un 22,1% de los empresarios cree que la situación mejorará.

Supermercados y autoservicios: más de un tercio de los empresarios considera que su situación comercial es mala.

El índice de confianza empresarial de supermercados y autoservicios mayoristas cayó 4,3% en septiembre, debido a que más de un tercio de los empresarios (37,2%) afirmaron que la situación comercial de septiembre fue mala y otro 57% que estuvo normal, mientras que apenas un 5,8% señaló que fue buena. Además, el balance del stock también fue negativo (-2,3%), aunque hay algo de expectativa positiva hacia adelante: un 22,1% de los propietarios cree que la situación mejorará, en fechas clave para el comercio por las fiestas y despedidas de año.

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La Encuesta Tendencia de Negocios en supermercados y autoservicios mayoristas de INDEC refleja que, más allá de la desaceleración de la inflación y de algunos indicadores que muestran una mejora de la actividad, una parte importante de las empresas vinculadas al consumo masivo sigue sin percibir una recuperación en sus ventas. De hecho, la propia encuesta muestra que la principal limitación para aumentar la actividad continúa siendo la demanda.

Dos de cada tres empresas señalaron a la falta de demanda como el principal obstáculo para incrementar su actividad comercial. El problema incluso ganó relevancia respecto de la medición anterior y quedó muy por encima de otros factores como el costo laboral (14%) y de financiamiento (7%), ambos con mejor performance que hace tres meses atrás. También se destacó la competencia en el propio sector (5,8%) que tuvo un ascenso frente al trimestre previo.

Empresas más cautas que optimistas Aunque el 22,1% de las firmas espera una mejora de la situación comercial en el último trimestre del año, el optimismo no se traduce en decisiones de inversión o contratación.

Por el contrario, son más las empresas que prevén reducir personal que aquellas que proyectan tomar empleados. Mientras un 15,1% estima que disminuirá su plantilla, apenas un 3,5% anticipa incorporaciones.

Algo similar ocurre con el frente financiero: una de cada cuatro compañías calificó como mala su situación financiera y un tercio aseguró que el acceso al crédito es difícil. Apenas el 1,2% consideró que financiarse resulta fácil en el contexto actual. Las expectativas muestran una mejora moderada para los próximos meses. El 72,1% de los empresarios cree que la situación permanecerá igual y un 22,1% espera que mejore.

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