El consumo en CABA profundiza su caída: venta en supermercados cedió 1,2% interanual en el segundo trimestre

Según datos del Idecba, las ventas en supermercados cayeron 1,2% y en autoservicios mayoristas se hundieron 17,6% durante el segundo trimestre. La baja en la canasta básica contrasta con la recuperación en shoppings y un leve repunte real en el ticket promedio.

El consumo masivo en supermercados en la Ciudad de Buenos Aires mantuvo su contracción en el segundo trimestre de 2026. Mientras la facturación en supermercados cedió un 1,2% interanual y consolidó la tendencia del inicio de año, las ventas a consumidores finales en el canal mayorista sufrieron un severo desplome del 17,6% , extendiendo una racha de diez trimestres seguidos en terreno negativo.

Cabe precisar que los datos surgen del informe sobre la dinámica del comercio minorista porteño elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires ( Idecba ). En el acumulado del primer semestre, las ventas tuvieron un retroceso de 1% en supermercados y de 19,4% en autoservicios mayoristas.

En los supermercados, la retracción del consumo mostró su punto más crítico durante junio, cuando la tasa de caída casi duplicó el promedio registrado a lo largo de todo el segundo trimestre.

El informe destaca una dinámica heterogénea entre los distintos productos , con la categoría Alimentos y Bebidas , el núcleo del consumo en supermercados, mostrando una retracción más profunda que el promedio general. Al interior del rubro, las caídas más marcadas se dieron en bebidas, almacén, panadería, frutas y verduras, y rotisería.

El consumo masivo en supermercados en la Ciudad de Buenos Aires mantuvo su contracción en el segundo trimestre de 2026.

En cambio, Lácteos y Carnes mostraron aumentos en términos reales . También retrocedieron las ventas en los rubros de Artículos de limpieza e Indumentaria y calzado, mientras que el sector de Electrodomésticos registró una evolución positiva.

A diferencia del consumo total, el gasto por operación en supermercados mostró una dinámica favorable: el ticket promedio alcanzó los $25.303 corrientes, registrando una suba real del 2,2% interanual. Con este desempeño, el desembolso promedio a precios constantes se consolidó un 25% por encima del mínimo histórico que había tocado la serie en el primer trimestre de 2024.

Las ventas en autoservicios mayoristas sufrieron un desplome del 17,6% en el mismo período.

Además del derrumbe del 17,6% en el volumen vendido, el desembolso medio por compra cayó un 5,6% en términos reales, con un ticket promedio de $47.640 corrientes. Este deterioro del negocio se da en un contexto de repliegue físico: desde septiembre de 2025, el sector comercializa sus productos con una superficie de ventas que se achicó un 21,5% interanual.

El retroceso de supermercados y mayoristas se produjo en un escenario de resultados dispares entre los distintos segmentos del comercio porteño. Los centros comerciales, por ejemplo, registraron un aumento del 6,5% interanual en sus ventas a precios constantes durante el segundo trimestre, luego de haber mostrado estabilidad en los primeros tres meses del año. En el acumulado del primer semestre de 2026, el crecimiento de este canal alcanza el 3,5%.

En los centros comerciales, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el rubro de Indumentaria, que registró un aumento del 6,2%, sumado a los avances en Ropa deportiva, Muebles y textiles para el hogar, Patio de comidas y Perfumería. En contraste, los sectores de Electrodomésticos, Librería, Esparcimiento y Juguetería mantuvieron variaciones interanuales negativas.