AOG Patagonia 2026 cerró con más de 26.000 visitantes y una cifra récord de reuniones de negocios

La exposición reunió a más de 590 empresas en 25.000 m² y superó las 3.200 reuniones comerciales. La convocatoria de jóvenes, las necesidades de capacitación y las oportunidades para los proveedores locales marcaron una edición atravesada por la expansión de Vaca Muerta.

La próxima AOG se realizará en Buenos Aires, del 20 al 23 de septiembre de 2027, en el predio ferial de La Rural.

La Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 concluyó en Neuquén con cifras récord de visitantes, expositores y superficie ocupada, en una edición que reflejó la escala que alcanzó la industria de los hidrocarburos y los desafíos que enfrenta para acompañar su crecimiento. Pese a las condiciones climáticas y las lluvias intensas durante la semana, más de 26.000 personas recorrieron la muestra, que desplegó sus propuestas en 25.000 metros cuadrados.

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y realizada por Messe Frankfurt Argentina , la exposición reunió a más de 590 empresas, que ocuparon la totalidad del predio entre el hall general, seis carpas adicionales y la Plaza de Máquinas. Las compañías presentaron equipos, servicios y desarrollos tecnológicos vinculados con las distintas etapas de la actividad energética.

Uno de los principales indicadores de la convocatoria fue el movimiento comercial. A lo largo de los cuatro días se concretaron más de 3.200 reuniones en las Rondas de Negocios , encuentros que vincularon a las empresas expositoras con potenciales compradores y permitieron avanzar en contactos y oportunidades comerciales. El resultado superó el registro de la edición anterior y volvió a poner en primer plano la importancia de estos espacios para generar alianzas dentro de la cadena de valor.

La formación de recursos humanos también tuvo un lugar destacado en la agenda. La décima edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG) convocó a más de 350 participantes en charlas sobre proyectos estratégicos de petróleo y gas, eficiencia, competitividad, inserción laboral, transición energética y sustentabilidad.

A esa convocatoria se sumó el programa La Escuela Técnica Visita la AOG , que permitió la participación de más de 530 alumnos durante las cuatro jornadas. Además, más de 600 estudiantes asistieron junto con sus colegios. La presencia de jóvenes y estudiantes técnicos reflejó el interés por acercar a las nuevas generaciones a una industria que demanda personal calificado para responder al aumento de la actividad.

IAPG/AOG Patagonia 2026

La necesidad de ampliar las capacidades de formación atravesó también el cierre del ciclo Encuentro con los CEOs, que durante tres sesiones reunió a 20 directivos de empresas y entidades del sector. En la última jornada, Alejo Calcagno, de Techint Ingeniería y Construcción, y Diego Manfio, de Ingeniería SIMA, analizaron las exigencias que plantea el cambio de escala de Vaca Muerta.

Manfio advirtió que la disponibilidad de personal preparado constituye uno de los desafíos para acompañar la transformación de la industria. “Nosotros apostamos a formar talento. Muchas veces encontramos los recursos internamente en la empresa, pero creo que hay un cuello de botella en la formación. La industria cambió y Vaca Muerta es más compleja”, señaló.

Calcagno, por su parte, puso el foco en las oportunidades que la expansión de las inversiones puede generar para las pequeñas y medianas empresas. “Estamos en un momento extraordinario, es un cambio de escala, la inversión que viene asociada va a generar una expansión del mercado y va a traccionar a que las PyMES crezcan”, afirmó. También planteó la importancia de establecer alianzas internacionales para acelerar el aprendizaje y la transferencia de conocimiento hacia la Argentina.

IAPG/AOG Patagonia 2026

Proveedores locales: financiamiento, tecnología y asociatividad

El desarrollo de la cadena de proveedores fue otro de los ejes del encuentro. Durante el último bloque dedicado a las PyMES, Mauricio Uribe, presidente de FECENE, destacó los esfuerzos para coordinar respuestas a problemas compartidos por las empresas, desde el acceso a soluciones financieras hasta los procedimientos de interacción comercial, las cobranzas y las certificaciones.

“Todos empezamos a entender que vamos en el mismo barco y estamos intentando llegar a puerto”, expresó Uribe. El dirigente también remarcó la importancia de la articulación entre cámaras empresariales para impulsar el crecimiento y reducir los riesgos de la actividad.

Daniel González, de Centro PyME-ADENEU, señaló que la magnitud de Vaca Muerta exige sostener el financiamiento y la incorporación de equipamiento. Según explicó, las empresas neuquinas avanzaron en la adopción de tecnología y conocen los estándares que requiere la industria, aunque deben continuar mejorando su competitividad para aprovechar las oportunidades.

“Estamos avanzando firmemente en el camino asociativo; las empresas neuquinas conocemos los estándares y sabemos que hay que ser competitivos”, sostuvo González. También destacó la disposición de las compañías locales para innovar y modernizar sus operaciones.

Leonardo Brkusic, del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), describió el escenario como una oportunidad para ampliar la participación de los proveedores argentinos en proyectos de mayor escala. Advirtió, sin embargo, que la dimensión de las inversiones en infraestructura y los plazos que exigen las grandes operadoras internacionales obligan a las empresas a ganar agilidad.

“Este momento nos obliga a ser ágiles, ya que el modelo económico promueve la diversidad”, afirmó Brkusic, quien consideró que la integración de la Argentina a cadenas globales abre oportunidades para el entramado industrial local.

Inteligencia artificial, sustentabilidad y seguridad en la agenda técnica

El ciclo de conferencias de la AOG Patagonia concluyó con presentaciones sobre algunos de los principales temas que atraviesan la actividad. La agenda incluyó una charla sobre el uso de inteligencia artificial en la gestión de personas, organizada por la Comisión de Recursos Humanos del IAPG, y otra sobre una agenda común de sustentabilidad para la industria energética.

Uno de los hechos destacados de la AOG Patagonia fue la visita del embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas. IAPG/AOG Patagonia 2026

También se abordó la prevención de daños en instalaciones enterradas, un tema vinculado con la seguridad y la integridad de la infraestructura, y se realizó la conferencia “Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento”, a cargo de la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión del instituto.

A lo largo de las cuatro jornadas, las Conferencias de los Expositores sumaron más de 100 charlas sobre productos, soluciones y desarrollos tecnológicos. En paralelo, el Hotel Casino Magic fue sede de la cuarta Jornada de Seguridad de Procesos en la industria de Oil & Gas.

La edición 2026 se desarrolló en el marco de la Semana de la Energía en Neuquén y dejó como saldo una convocatoria superior a la de años anteriores, tanto por la cantidad de asistentes como por la actividad comercial y técnica.

La próxima AOG se realizará en Buenos Aires, del 20 al 23 de septiembre de 2027, en el predio ferial de La Rural.