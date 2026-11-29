La petrolera confirmará este lunes, junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, la decisión final de inversión del proyecto Argentina LNG. La iniciativa contempla desembolsos por más de u$s50.000 millones hasta 2050 y exportaciones anuales por unos u$s9.000 millones a partir de 2033.

Según las estimaciones de YPF, las obras generarían alrededor de 20.000 puestos de trabajo por año.

YPF confirmará este lunes 30 de noviembre la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG , el megaproyecto destinado a industrializar y exportar el gas de Vaca Muerta, que contempla desembolsos por u$s50.750 millones durante los próximos 24 años y se posiciona como la mayor inversión de la historia del país.

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El anuncio tendrá lugar a partir de las 10 en el Palacio Libertad, con la participación de representantes del Gobierno nacional y de las compañías que integran el consorcio: la italiana ENI y XRG, el brazo internacional de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).

La confirmación marcará un punto de inflexión para el desarrollo de la iniciativa, dado que la decisión final de inversión formaliza el compromiso de las empresas con la ejecución del proyecto y eleva considerablemente los costos de una eventual cancelación.

El anuncio se producirá en un contexto de incertidumbre financiera y representará uno de los principales hitos económicos de la administración de Javier Milei desde la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cronograma contempla desembolsos por u$s14.687 millones durante los primeros dos años, que ascenderán a u$s26.377 millones hasta 2030. En tanto, las inversiones acumuladas alcanzarán los u$s50.750 millones hacia 2050.

En cuanto a la composición societaria, YPF conservará una participación del 36%, mientras que ENI y XRG tendrán un 32% cada una.

Las compañías extranjeras adquirirán parte de la producción de metano, etano, propano, butano y gasolinas naturales para su comercialización en los mercados internacionales. Por su parte, la petrolera argentina avanza en distintas negociaciones para garantizar la colocación de su producción.

Una vez alcanzada su plena capacidad operativa, el proyecto permitiría generar exportaciones por alrededor de u$s9.000 millones anuales a partir de 2033, lo que contribuiría a consolidar al sector energético como una de las principales fuentes de divisas de la economía argentina.

YPF conservará una participación del 36%, mientras que ENI y XRG tendrán un 32% cada una.

El megaproyecto de YPF que obtuvo la aprobación del RIGI

El Ministerio de Economía aprobó el jueves pasado, mediante la Resolución 2027/2026, la incorporación de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La medida permitirá al consorcio acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de contar con un marco de estabilidad normativa de largo plazo para el desarrollo de la infraestructura.

En su primera etapa, la iniciativa contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural, con una capacidad individual de seis millones de toneladas métricas anuales.

Ambas instalaciones operarán en el Golfo San Matías, frente a las costas de Río Negro, y serán abastecidas con gas proveniente de Vaca Muerta mediante infraestructura de transporte específica, que incluirá un gasoducto y un poliducto.

De acuerdo con el cronograma previsto, el primer buque de licuefacción llegaría a mediados de 2030, mientras que el segundo se incorporaría un año después. En paralelo, continúan las negociaciones para sumar un nuevo socio estratégico y ampliar la capacidad de producción mediante una tercera unidad.

Más allá de su incidencia en la balanza comercial energética, el proyecto tendría un impacto significativo sobre el empleo y la actividad económica durante su etapa de construcción.

Según las estimaciones de YPF, las obras generarían alrededor de 20.000 puestos de trabajo por año, con picos de hasta 40.000 empleos directos e indirectos.

La iniciativa constituye una de las principales apuestas para transformar el potencial productivo de Vaca Muerta en una plataforma exportadora de alcance global, diversificar las fuentes de ingreso de dólares y fortalecer el posicionamiento de la Argentina en el mercado energético internacional.