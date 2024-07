Claudio Molina, experto en biocombustibles: "El Gobierno recurre a recetas del pasado, genera perjuicios y eso duele"

Biocombustibles. Caudio Molina aseguró que se "están generando enormes perjuicios a una industria pujante, la detiene en medio de la transición energética que en muchos casos es soslayada por varios refinadores, aunque no todos".

En diálogo con Energy Report , el fundador de la Asociación Argentina de Biocombustibles , Claudio Molina , describió la actual situación del sector, dio detalles del anteproyecto de ley que impulsa la Liga Bioenergética que integran las provincias productoras y reveló sus expectativas sobre la llegada de los nuevos funcionarios nacionales en las áreas de energía, agricultura y desregulación. "Lo más perjudicial es que no se cumplan con las reglas de juego", advirtió el especialista.

Claudio Molina: YPF desde que asumió el nuevo Gobierno mejoró la performance en cuanto al cumplimiento del corte obligatorio del biodiesel, y es positivo. En los últimos tres años anteriores venía cortando un promedio ponderado del 3,3% cuando la obligación estuvo en el 5% y en el 7,5% desde el 2022. La Secretaría de Energía ‘hacía la vista gorda’, como decía abuelita. Desde ese momento hasta ahora mejoró muchísimo, igual está lejos de cumplir el objetivo del 7,5%, tampoco se aplican multas, lo cual es la verdad es un desvío importante.

Periodista: ¿Y con el bioetanol?

Claudio Molina: En el tema bioetanol recordemos que genera un enorme aporte en materia de octanos que los refinadores de petróleo compran muy barato y no lo consideran públicamente, aunque saben hacia su interior que es una bendición el producto. En el caso del biodiesel no toman en cuenta las emisiones muy dañinas para la salud y, por cierto, en todos los casos para el Medio Ambiente, de la exposición del hombre a los gases de escape de gasoil y el aporte que hacen el biodiesel. Tratan de no usarlo, pero por ley están obligados y las cuestiones de la salud son tan importantes como las del ambiente y las soslayan. Lo mismo en el caso de la nafta, aunque el gasoil es más perjudicial.

Periodista: ¿Se cumple el corte del bioetanol?

Claudio Molina: En general el corte está en el 11,5%, hay un incumplimiento manifiesto en la mezcla al Sur del Paralelo 42, que nunca se revisa, cuando podrían poner más bioetanol y de hecho lo han hecho los refinadores en otro momento cuando les convenía mucho el precio sin decirlo, hacia el norte del país. Acá el problema que tenemos es que no se están cumpliendo las reglas de juego. Hay fórmulas polinómicas, gusten o no están emitidas por Resolución. La Secretaría de Energía en su momento puso salvedades, que dejaron todo en una zona gris en medio de la inestabilidad económica existente.

Periodista: ¿Y cómo afecta el no cumplimiento de las reglas de juego?

Claudio Molina: Se generan enormes perjuicios económicos y financieros para toda la industria de biocombustibles. No podemos comparar a los refinadores de petróleo cuya industria está madura hace muchísimas décadas con la de biocombustibles. La solvencia es totalmente distinta, entonces este hecho de dejar congelados los precios en estas circunstancias es realmente muy, muy perjudicial cuando encima este Gobierno vino a decir que iba a cumplir con las normas, con lo institucional, bueno está recurriendo a recetas del pasado como conocemos y eso duele.

Periodista: ¿Por qué dice que "duele"?

Claudio Molina: Duele porque se están generando enormes perjuicios a una industria pujante, la detiene en medio de la transición energética que en muchos casos es soslayada por varios refinadores, aunque no todos, algunos están tomando conciencia de la necesidad de reconvertirse y ponerse más verdes, esto ya es un proceso que comenzó hace algún tiempo. Hacia adelante se van a abrir nuevas posibilidades en caso que se sancione el hoy anteproyecto de ley de biocombustibles.

Periodista: ¿Qué plantea la nueva ley de biocombustibles que promueve la Liga Bioenergética de las provincias productoras?

Claudio Molina: La intensificación del uso de biocombustibles en mezclas con un sendero, más competencia a través de las licitaciones, apertura con el tiempo al ingreso de la producción por parte de los refinadores de petróleo y, en el caso del bioetanol, la posibilidad futura de abrirnos definitivamente a los vehículos flexfuel tratando de unificar la normativa y el mercado dentro del Mercosur.

(N. del R.: El anteproyecto de la nueva Ley de Biocombutibles propone un aumento en el corte obligatorio de biocombustibles, tanto en el gasoil con biodiesel de soja, como en las naftas con bioetanol producido a partir de maíz y caña de azúcar. La iniciativa es elvar el 10% actual del biodiesel para mezcla con gasoil al 15% a enero de 2027, con subas escalables semestrales de 1%. idéntico porcentaje se plantea para el bioetanol hasta octubre de 2026. Según pudo saber este medio, además se garantizaría a las pymes productoras un primer cupo de corte, tras lo cual el mercado sería de libre competencia, permitiendo la participación de grandes agroexportadoras).

Periodista: ¿Qué espera que cambie a futuro?

Claudio Molina: Lo más perjudicial, reitero, es que no se cumplan con las reglas de juego. Es realmente correcto el reclamo que está haciendo la industria respecto del atraso de precios, el incumplimiento de las normas existentes en materia de su fijación, frente a una enorme inestabilidad, por lo tanto, las autoridades tienen que rectificar el rumbo.

Periodista: ¿Qué expectativa generan los cambios de autoridades en áreas energéticas, agrícolas y de regulación?

Claudio Molina: El ministro (Federico) Sturzenegger no tiene una buena visión de los biocombustibles, Con el viceministro coordinador de energía, que es Daniel González, ex CEO de YPF, hay que ver cómo se reacomodan las variables, y el nuevo secretario ahora nuevamente de Agricultura -antes de bioeconomía- (por Sergio Iraeta) tiene una visión más agrícola que agroindustrial. Hay que ver cómo los gobernadores en conjunto con la Liga Bioenergética pueden hacer un trabajo eficiente para lograr avanzar, en primer lugar, presentando lo que hoy es el anteproyecto de ley en el Congreso para que tome estado legislativo y lograr rápidamente la sanción de esta iniciativa. La ley 27.640 debe ser reformada, no cabe ninguna duda, pero primero se empieza por cumplir lo que tenemos.