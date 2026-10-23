Crece el interés de las mineras canadienses en la Argentina y aspiran a construir un "corredor financiero andino"

Empresarios y expertos canadienses destacaron las oportunidades argentinas en el sector. El 30 de octubre habrá una reunión en Mendoza entre inversores del país norteamericano para conocer algunos de los proyectos más prometedores de la región.

Las empresas mineras canadienses están cada vez más interesadas en potenciar sus negocios en Argentina y apuestan a crear un “corredor financiero andino” con el cuál conectar el capital y los inversores del país del norte con los proyectos mineros locales, pero también del resto de la región.

Con cuatro proyectos aprobados en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que totalizan más de u$s13.600 millones —y uno pendiente de aprobación por u$s5.200 millones —, las firmas canadienses son uno de los principales actores en la minería local.

De hecho, ese peso en el sector ya existía antes de la sanción de ese incentivo. La propia Cámara Argentina de las Empresas Mineras (CAEM) había estimado ya por 2021 que siete de los 13 proyectos mineros que existían en ese momento en el país tenían origen canadiense.

En este marco, una delegación de expertos y empresarios canadienses participaron de un taller de capacitación en la Universidad Di Tella organizado por el Programa de Gestión de la Industria Minera (MIMP) de la Universidad de Toronto y “The Andean Bridge” .

Esta última organización es una iniciativa financiera que busca conectar proyectos mineros en Argentina, Chile y Perú con los mercados de capitales locales e internacionales bajo el lema “Construyendo el corredor financiero andino” .

En diálogo con Ámbito, uno de los expositores de la jornada, el director para Sudamérica de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y de su contraparte de capital de riesgo (TSX Venture Exchange), Guillaume Légaré, explicó que el evento es una “oportunidad única” para mostrar “la fuerza del ecosistema canadiense” en minería y finanzas.

Afirmó que "hay una falta de capital, no solamente en Argentina, sino en todos los mercados en Latinoamérica para los proyectos mineros en la fase de desarrollo inicial”.

Y ahondó: “La importancia del ‘junior mining sector’ en Argentina y en la región es muy importante para el crecimiento futuro de la minería. Y como no hay capital, y en Argentina tampoco hay ‘equity capital markets’, (el desarrollo) es muy limitado”.

Por ese motivo, afirmó que la TSX “tiene un papel muy importante para facilitar ese acceso al capital inicial”. La idea sería “utilizar un poco de la fuerza financiera de Canadá o de su experiencia con este tipo de financiamiento”.

San Juan es la provincia argentina con mayor competitividad a la hora de atraer inversiones mineras.

Empresas de Canadá y la conexión mendocina

En este sentido, explicó a que el 30 de octubre una delegación de 12 inversionistas canadienses arribará a Mendoza, entre los que se encuentran representantes de bancos y brókers retails, que “quieren conocer más proyectos de Argentina y Chile”, aunque también adelantó que hay un proyecto de Bolivia, otro de Colombia y 3 de Brasil.

Señaló que el objetivo es presentarle a esos potenciales inversores proyectos que “están más alineados con un potencial listado en el corto plazo” en el TSX Venture Exchange, mientras que para los otros proyectos que “no están tan alineados en este momento”, habrá “varias iniciativas para ayudarles en la preparación futura para los mercados globales”.

La elección de Mendoza no fue casual. Légaré mencionó que buscan promocionar a la provincia como un “hub de finanzas y minería”. De hecho, la iniciativa “The Andean Bridge” tiene como socios fundadores, entre otros, a la Bolsa de Comercio de Mendoza y al gobierno provincial.

El atractivo inversor y elecciones

Ante la consulta de este medio, Légaré no se mostró preocupado por la posibilidad de que haya incertidumbre entre los inversores mineros por las elecciones del próximo año.

“Argentina está bien posicionada a nivel federal en este momento con la administración de Milei, pero también a nivel de las provincias hay un liderazgo importante para conectar con inversionistas, para hacer la atracción de proyectos”, planteó.

En este sentido, durante la jornada, el miembro del MIMP Lawrence Devon Smith destacó la importancia del ranking de competitividad de las jurisdicciones mineras que realiza de manera anual el think tank canadiense The Fraser Institute.

Allí, las provincias argentinas figuran de manera independiente a la calificación del país, debido a que la gestión de los recursos naturales corre a cuenta de las gobernaciones.

Según la última medición, correspondiente a 2025, San Juan es la provincia con mejor calificación, ubicándose en el puerto 14 de las 82 jurisdicciones evaluadas y por encima de Brasil, Chile y Perú.

Dudas sobre el litio

A pesar de ese panorama positivo, Devon Smith planteó una interrogante sobre el precio de una de los minerales estrellas de la producción minera argentina: el litio.

Explicó que durante el último tiempo en Canadá ocurrieron varios accidentes vinculados a las baterías de litio en monopatines eléctricos y scooters: “Varias de ellas han explotado y provocado incendios dentro de edificios de apartamentos, en las entradas y en estacionamientos”.

Si bien sostuvo que esos siniestros son causados por “la mala calidad de las baterías que se compran para reemplazar a las originales”, subrayó que si eso sigue así, “la gente va a empezar a evitar las baterías de litio, algo que podría afectar al mercado”.

Y advirtió: “No se puede moldear a la opinión pública. Si esto se desmorona, si se empieza a prohibir el uso de patinetas eléctricas, de scooters y autos de litio, ¿hacia dónde va el mercado?”.