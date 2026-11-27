La empresa estatal argentina prestará servicios de ingeniería y asistencia técnica a la firma canadiense en proyectos de extensión de vida, paradas programadas y construcción de nuevas instalaciones nucleares.

Con el acuerdo firmado por Juan Martín Campos, y Tim Freeman, Nucleoeléctrica busca ampliar su actividad más allá de la generación eléctrica.

Nucleoeléctrica Argentina busca convertir su experiencia técnica y operativa en una nueva fuente de ingresos. La compañía firmó un acuerdo marco con Candu Energy Inc. , empresa canadiense responsable de la tecnología nuclear CANDU , para prestar servicios especializados de ingeniería y asistencia técnica en proyectos nucleares de Canadá y otros mercados internacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El convenio fue firmado por el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos , y Tim Freeman , vicepresidente de Ingeniería, Manufactura y Servicios en Campo de Candu Energy, en la sede central de la empresa argentina.

El acuerdo contempla la participación de Nucleoeléctrica en proyectos de extensión de vida útil de reactores, paradas programadas, servicios en campo y construcción de nuevas instalaciones nucleares. Las tareas incluirán ingeniería y asistencia técnica en sitio, con el objetivo de ampliar la presencia internacional de la compañía y comercializar capacidades desarrolladas durante décadas en la operación de centrales nucleares.

“Durante décadas desarrollamos capacidades y conocimientos que hoy tienen un importante potencial comercial en el mercado internacional. Nuestro objetivo es transformar esa experiencia en nuevas oportunidades de negocios a través de la exportación de servicios de alto valor agregado” , afirmó Campos.

El titular de Nucleoeléctrica sostuvo que el convenio refleja una nueva etapa para la empresa y contribuye al posicionamiento de la Argentina como proveedor de servicios especializados para la industria nuclear mundial.

Por su parte, Freeman destacó la trayectoria compartida entre ambas compañías. “Nuestras dos compañías han mantenido una relación de cooperación durante 50 años y esperamos continuar esta alianza durante los próximos 50”, señaló.

De un memorando a futuras contrataciones

La firma representa un avance respecto del Memorando de Entendimiento que Nucleoeléctrica y Candu Energy suscribieron en noviembre de 2025, en la Embajada de Canadá en Buenos Aires.

El nuevo instrumento establece las bases para futuras contrataciones y permitirá a la empresa argentina ampliar su acceso a mercados y clientes internacionales, fortalecer su reconocimiento y potenciar sus posibilidades de comercialización.

Candu Energy es una subsidiaria de AtkinsRéalis y tiene a su cargo la tecnología CANDU, desarrollada en Canadá y utilizada en centrales nucleares de distintos países.

Como parte de la agenda de cooperación, una delegación de la compañía canadiense, integrada por directivos y especialistas técnicos, legales y comerciales, visitó la Central Nuclear Embalse los días 23 y 24 de noviembre.

La recorrida buscó establecer contacto directo entre los equipos que estarán a cargo de implementar el acuerdo y conocer las principales necesidades operativas de la planta.

El próximo paso será una reunión de lanzamiento entre ambas empresas. A partir de ese encuentro, avanzarán en la definición de acuerdos específicos para poner en marcha los servicios previstos.

Embalse, la experiencia argentina que busca ganar mercados

La experiencia acumulada por Nucleoeléctrica en la operación de la Central Nuclear Embalse y la ejecución de su proyecto de extensión de vida constituye uno de los principales respaldos técnicos para esta nueva etapa comercial.

La planta utiliza tecnología CANDU, por lo que la empresa argentina cuenta con conocimientos específicos sobre operación, mantenimiento y trabajos asociados a este tipo de reactores.

Esa trayectoria es la que ahora busca transformar en una oferta de servicios para el mercado internacional, con posibilidades de participar en proyectos de extensión de vida, mantenimiento, ingeniería y asistencia técnica.

Nucleoeléctrica fortalece su unidad de negocios de servicios

El acuerdo con Candu Energy se enmarca en el plan de crecimiento de Nucleoeléctrica y en su nueva misión y visión, aprobadas en octubre, que incorporan expresamente el desarrollo y la comercialización de servicios especializados dentro y fuera del país.

La decisión consolida el camino iniciado en mayo, cuando la compañía incorporó formalmente la exportación de servicios como una unidad de negocios estratégica.

La iniciativa apunta a convertir el conocimiento técnico, operativo y humano acumulado durante décadas en una propuesta de valor para clientes internacionales. La oferta incluye ingeniería, mantenimiento, fabricación de componentes y capacitación de profesionales.

Con el acuerdo, Nucleoeléctrica busca ampliar su actividad más allá de la generación eléctrica y fortalecer una línea de negocios basada en la exportación de conocimiento y servicios de alto valor agregado.