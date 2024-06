Edesur retiró los grupos electrógenos en conteiners de Caballito y liberó el tránsito

Uno de los ingenieros y ex gerente general de la subestación que trabajó en el siniestro explicó a Energy Report: "Lo que se prendió fuego no fue una instalación propia de la subestación, sino un tipo de filtrado de aceite que estaba afuera. Eso se prende fuego y hace que los dos transformadores se vayan de servicio. La cantidad de fuego, el volumen y la intensidad que había ahí era una animalada".

El experto destacó que por los elementos de seguridad y antincendio que poseía la subaestación el incendio no provocó más daños. "Lo único que se afectó fue eso, desde el punto de vista eléctrico. Las instalaciones de alta tensión que llegaban a los transformadores se pudieron salvar. Todos los tableros de media tensión y las salidas, lo único que hubo que hacer es limpiarlas", añadió el especialista y directivo de Edesur.

incendio edesur caballito

Además de regresar el servicio a los casi 80.000 usuarios afectados en 72 horas, en la distribuidora consideraron fundamental contar con equipos de backup para acelerar los trabajos de reparación. "Teníamos transformadores de 80 MVA en el depósito. No hay muchas empresas que tengan transformadores de esa potencia en el depósito sin usar, esperando que pase algo. Tardan dos años entregarte uno de esos, y no es una broma, no es un tema no menor. Si de verdad no hubiéramos tenido esa precaución, cuando los que decían esto va a tardar tanto, hubieran tenido razón. No tuvieron razón porque nosotros hicimos bien las cosas", afirmó el ingeniero, líder en seguridad y mantenimiento.

SUBESTACIÓN CABALLITO 2 Edesur

"Los grupos electrógenos de gran porte que permitieron dar servicio eléctrico a la zona afectada y garantizar el suministro a los clientes", advirtió la compañía operada por ENEL, y aclaró que a partir de ahora "la red recupera la potencia con la que contaba antes del incidente".

Las tareas de reparación y puesta a punto de la subestación Caballito

La descripción de la reconstrucción del subsuelo de la subestacion Caballito incluyó la remoción del equipo dañado, la demolición de paredes y techos dañados, la reconstrucción de la edilicia y la instalación de nuevos transformadores. "Seguimos trabajando en la subestación con el tramo final de la obra civil para terminar con la reconstrucción", afirmaron desde Edesur.