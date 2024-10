Chau plazo fijo: cuál es la inversión en pesos que ya le gana a la inflación

Además, la ventaja de las Lecap es la liquidez, ya que a diferencia del plazo fijo, que requiere esperar al vencimiento para acceder al dinero, las letras se pueden vender en el mercado secundario en cualquier momento, permitiendo as í mayor flexibilidad ante una urgencia de efectivo.

Lecaps bajo la lupa de la city

En declaraciones a Ámbito, Mateo Reschini, head of research de Inviu Argentina, sostiene que en el corto plazo, las Lecaps superarán al plazo fijo y "seguirán haciéndolo" en el futuro cercano. Sin embargo, al analizar un poco más allá, existe la posibilidad, aunque no lo ve muy probable, "de que la inflación proyectada del 3% no se materialice".

En ese caso, el estratega estima que podría ser conveniente incorporar algunos bonos CER a la estrategia, para adoptar un perfil más especulativo. Un ejemplo interesante es el TZX26, un bono ajustado por coeficiente CER "sin cupón emitido por el Gobierno, que actualmente ofrece un rendimiento atractivo", asegura. "Para el corto plazo, las Lecap son la mejor opción, especialmente para la gestión de efectivo dentro de los 90 días. Y para quienes tengan mayor capacidad, después de mayo podría haber otras oportunidades", desliza el estratega.

Leandro Monnittola, analista financiero, indica a este medio que, en rigor, las Lecaps son más atractivas por sobre el plazo fijo y la tendencia se sostiene. "Con una Tasa Nominal Anual (TNA) que oscila entre 41% al 54% según el vencimiento. Por ello se posicionan muy por encima del plazo fijo tradicional (37% TNA)", dispara el estratega.

ahorro inversiones finanzas plazo fijo interés tasas bonos ¿Qué estrategia inversora recomiendan los expertos? Depositphotos

Monnittola comenta que en este proceso de desinflación, con una estimación cercana al 3% para octubre, las TEM de las Lecaps cotizan entre 3,5% y 3,67%. ‎ "La tendencia es que la comprensión de tasas siga su curso, a la par de la desaceleración inflacionaria. A medida que se efectúen vencimientos, vamos a ver en la próximas licitaciones cortes de tasa más bajos. Quizás solo se convaliden retornos por arriba de la curva en los más largos en busca de ganar duration", opina.

Así, Monnittola recomienda para el corto plazo las Lecaps S11N4 y S29N4. Para mediano plazo, el tramo medio que debería ajustar, está rindiendo sobre la curva: S31M5 y S28F5.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, opina sobre las Lecaps que, "si los inversores prevén más caídas en la inflación, podría aumentar la demanda, siendo ventajoso fijar tasas hoy". Por eso, las Lecaps más prometedoras en este momento son las S31M5 y S12S5. Y recuerda que a corto plazo, "no se esperan cambios drásticos, pero se proyecta un optimismo moderado para el mediano plazo".

La estrategia recomendada por los expertos

Cómo bien explica el asesor de inversiones Gastón Lentini, la discusión del inversor al día de hoy se centra en decidir entre una postura optimista o conservadora. "Si optamos por ser optimistas, esperamos que la inflación siga a la baja, lo que implicaría que las tasas de las Lecaps sigan esa tendencia", sostiene. No obstante, recuerda que el Estado emitió otros títulos a un año con rendimientos cercanos al 50%. Aquí surge la disyuntiva: los instrumentos a largo plazo ofrecen mayores rendimientos en comparación con los de corto plazo. Esta divergencia arroja que en lugar de elegir entre uno u otro, lo mejor es diversificar.

Para el estratega, si la inflación es levemente más alta o el inversor cuenta con más tiempo, podría optar por un instrumento a más largo plazo. Sin embargo, si se trata de una empresa o se necesita el dinero en corto, "es más prudente optar por las Lecaps, a pesar de rendir menos, para asegurar la disponibilidad de capital".

Por último, Lentini desliza que una alternativa viable sería invertir en un Fondo Común de Inversión (FCI) que ajuste por inflación y que incluya Lecaps, ya que existen fondos con estrategias mixtas que ofrecen tasas fijas a través de Lecaps y también capturan parte de la inflación. "Esto nos permitiría estar cubiertos ante una eventual suba de precios, como podría suceder si se ajustan las tarifas". Aunque el estratega considera que el Gobierno continuará con su esfuerzo para mantener el precio de los combustibles bajo control y así contener la dinámica de precios.