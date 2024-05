Luis Lucero, secretario de Minería: "Tenemos oportunidad de crear empleo y sacar de la pobreza a muchos argentinos"

A menos de un mes de asumir el cargo, el secretarío de Minería de la Nación, Luis Lucero , rompió el silencio y con motivo del Día de la Minería aseguró que con esta industria se abre una "oportunidad" que no hay que desaprovechar para " crear empleo y sacar de la pobreza a muchos hermanos argentinos" y advirtió que los que prohíban la actividad deberán hacerse cargo del "daño económico que causan".

CAEM eligió Córdoba para su festejo porque allí se desarrolla una importante industria minera no metalífera , que genera en el país una producción equivalente a la de la minería metalífera y es esencial para el desarrollo de una importante cadena industrial, principalmente para la industria, el agro y la construcción. Esa producción cordobesa implica extracción y movimiento de 1.500 camiones por día de minerales de segunda y tercera categoría. De hecho, según reveló el directivo de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor), Hernán Soneyro , en la provincia mediterránea hay 230 mineras en operación, que emplean a 3.500 trabajadores afiliados a AOMA.

En este marco, Lucero destacó que la minería en Argentina "experimenta un clima de época favorable" como no ocurría en mucho tiempo y citó una encuesta privada de diciembre de 2023. "Salvo por situaciones que podríamos llamar excepcionales, que vienen así a confirmar la regla, hoy la minería goza del favor de la opinión pública como nunca antes desde que existen mediciones de imagen del estándar que tienen hoy en día", indicó desde el escenario, detras del atril.

El sondeo reveló que 3 de cada 4 personas consideran positiva a la minería y la asociacian a palabras como extracción, desarrollo provincial, trabajo y producción. Consultados si están a favor o en contra del desarrollo de la actividad minera en la Argentina solamente un 17% respondió negativamente, con un inédito 65% a favor, destacó el funcionario de Milei. Además, remarcó que un 79% se expresó a favor de la producción de litio en el país y un 72% por la producción de cobre, que promete una revolución en los próximos cuatro años con inversión de u$s20.000 millones.

"Este cambio de paradigma debe llevar a que discusiones públicas alrededor de la minería y de los proyectos mineros se asienten sobre hechos científicamente comprobados y comprobables, y no sobre eslóganes y frases hechas que, mínimamente analizados, no se sostienen", dijo el abogado especializado, ex socio del estudio Marval O’Farrell Mairal.

Debajo, lo escucharon los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryola, y de San Juan, Marcelo Orrego, el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, la directora ejecutiva de la entidad, Alejandra Cardona, el embajador de Canadá, Reid Sirrs, y el recientemente nombrado embajado de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, entre otros invitados.

Lucero, en pie de guerra contra los que prohíben la minería

Pero Lucero dio un paso más en el debate por la minería y advirtió consecuencias para los que prohíban la actividad en las provincias. "Proponemos que las restricciones y prohibiciones respecto de la minería y sus proyectos u operaciones de extracción y beneficio se hagan cargo del daño económico que causan", enfatizó. La advertencia no fue causal. Horas antes que 380 representes de empresas mineras arriben a Córdoba, la Corte Suprema provincial ratificó la constitucionalidad de la ley local 9.526 que prohibe la minera metalífera a cielo abierto, la minería de minerales nucleares y el empleo de sustancias tóxicas en los procesos mineros.

Actualmente hay seis provincias que prohíben la metalífera por distintos motivos: Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tucumán. Las leyes provinciales impiden diferentes formas de procesos productivos, especialmente los vinculados con la producción a cielo abierto y con el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Durante un breve tiempo La Rioja también se encontró entre las provincias que vetaron la actividad, pero tras la sanción de una ley prohibitiva en 2007, al año siguiente se derogó. Lo mismo sucedió en Río Negro, que tras sancionar una ley de prohibición en 2005, se derogó finalmente en 2012.

image.png

"Debemos analizar nuestras normas y nuestras decisiones sopesando sus efectos económicos. Muy especialmente cuando tales decisiones implican dejar de lado recursos económicos y puestos de trabajo que no serán generados por otra actividad. En el estado actual de la ciencia poquísimos impactos ambientales están exentos de adecuadas medidas de mitigación. Pues bien, la frase hecha y el eslogan sólo impiden el análisis, lo vetan, lo anulan. Y con ello quitan de la mesa, valga la imagen, recursos que podrían mejorar la vida de miles de argentinos", replicó el secretario.

Asimismo, destacó que la minería fue pionera en "exigirse a sí misma" una conducta ambientalmente responsable mediante el capítulo que incorporó al Código Minero la ley 24.585, a la que definió como una "ley innovadora y ejemplar que está vigente en el país desde 1995, y que nos permite afirmar que la minería, con sus errores y aprendizajes, está a la vanguardia de estos temas en el mundo en general y en Argentina en particular".

En esa línea, el funcionario prometió promover las "mejores prácticas" para que la minería, en todos los aspectos que la comprenden, sea una industria más respetada aún. "Nuestro país debe retomar el camino del respeto irrestricto al estado de derecho y al imperio de la ley. Todos los actores de la industria debemos entenderlo y encarnarlo, sin excepciones", manifestó, y añadió: "Personalmente he lamentado cómo algunos conceptos ajenos a nuestra cultura legal impregnaron la conciencia colectiva y terminaron alentando conductas que son, lisa y llanamente, violaciones del principio constitucional según el cual el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución".

Los minerales para la transición energética despiertan interés

En otro tramo de su primer discurso tras la designación oficial -el segundo se escuchará en la Expo San Juan Minera del 21 al 23 de mayo-, Lucero dijo que otro factor favorable para la minería es el "cambio de paradigma energético" que se vive en el mundo. "La transición hacia energías limpias, y el reemplazo de la movilidad basada en combustibles fósiles por la electro movilidad como parte de la tendencia a la reducción de las emisiones de carbono a nivel global. Esta transición ha abierto una ventana de oportunidad para aquellos países en los que abundan los minerales críticos para dicha transición: litio, cobre, níquel, grafito, cobalto, manganeso y tierras raras", enumeró.

En ese marco recordó que en el país la explotación del litio en el Salar del Hombre Muerto comenzó en 1997 con la operación Fenix, hoy en manos de Arcadium, y continuó con los proyectos que explotan los salares de Olaroz y Cauchari, y el que comenzará en julio próximo en el Salar Centenario Ratones. Además, dijo que existen 47 proyectos en etapas que van desde la prospección hasta la construcción, de los cuales 10 entrarán en producción en los próximos tres años.

image.png

Sobre el cobre fue cauto y escueto. Durante la cena, antes de probar el cerdo con salza de mostaza y papa arrollada, Lucero afirmó: "Según advierten los productores de cobre, en los próximos años faltarán minas para satisfacer la demanda de este metal esencial para la conducción eléctrica, por lo que es probable que dicha demanda supere la extracción de minerales ya existente o planificada para el corto plazo".

Tal como viene alertando CAEM sobre el oro y la plata, Lucero tambiéne expresó su preocupación por la fuerte caída de las exportaciones y la producción. "El déficit de exploración temprana y avanzada en los metales preciosos es una realidad que nos incumbe, porque sin recursos medidos y reservas probadas, nuestra producción de oro y de plata entrará en una etapa critica en alrededor de tres años", expresó. De este tema y de la necesidad de aprobar el RIGI de la ley bases se conversó mucho entre los participantes.

El pedido de Lucero a los empresarios mineros

Lucero le pidió a los empresarios "enfrentar los obstáculos e ir construyendo inteligentemente las soluciones" que permitirán que los nuevos proyectos entren en producción más temprano que tarde y recalcó que el interés que despierta Argentina entre los inversores internacionales. "Unánimemente nos manifiestan su interés en las oportunidades que se presentan en este nuevo capítulo que se está escribiendo en nuestro país", ventiló sin dar más detalles ni nombres propios.

"Es nuestra opción no desaprovecharlas. Lo que está en juego es la calidad de vida de las generaciones que nos siguen y, antes, la oportunidad de crear empleo y sacar de la pobreza a muchos de nuestros hermanos argentinos sumergidos en condiciones de vida que nos interpelan a aquellos que hemos sido beneficiados por condiciones sociales y de educación", remarcó.

Luis Lucero definió el rol que tendrá de la Secretaría de Minería de la Nación

Por último, el secretario anticipó cómo será su gestión al frente de la cartera de minería, que hoy depende del ministro de Economía Luis Caputo. "Entiendo la función de la Secretaría que encabezo como una función de servicio, orientada a alinear los intereses y necesidades de todos los actores que participan del sector para que la minería crezca", aseguró. Y prometió ser facilitadores del diálogo constructivo entre las provincias y la Nación, y entre el sector público y el privado.

"Todas muestras acciones deben tender, insisto, a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de las comunidades de las zonas que tienen la bendición de alojar los yacimientos que el mundo demanda", subrayó.

image.png

"En nuestra gestión seremos siempre respetuosos de las competencias provinciales, dueñas de los recursos según lo establece nuestra Constitución; sin invadir competencias ni superponer esfuerzos, pero sin renunciar tampoco al rol institucional que en el diseño de las políticas nos otorga la ley", destacó con tono escrupuloso.

Para el final, Lucero abrió el arcón de los recuerdos y cerró su discurso inagural con una veneración de la frase que José Ortega y Gasset pronunció hace 85 años, cuando presentó en Buenos Aires su libro Meditación del pueblo joven. "Tenemos un enorme campo de oportunidades delante nuestro. Solo necesitamos desplegar nuestra capacidad de trabajo y el talento de nuestra gente para generar la riqueza que necesitamos. Parafraseando a aquel filósofo español que tanto y tan bien nos quería, cierro con un 'mineros argentinos, a las cosas'".