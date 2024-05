Javier Milei se enojó durante una entrevista cuando se le quiso preguntar por su vida personal

“No contesto temas personales, no tengo por qué. Me parece una falta de respeto además”, dijo el mandatario en el cierre de una entrevista que brindó al medio norteamericano Univisión en Casa Rosada.

En su disgusto, el Presidente no habilitó ni siquiera la pregunta. Ante la consulta de la periodista Carolina Rosario, quien advirtió: “Se nos está acabando el tiempo, voy a tocar unos temas personales”, el líder de La Libertad Avanza interrumpió rápido el hilo y dijo: “No, temas personales no contesto”.

“Eso nos va a permitir un fuerte impulso a la inversión porque estamos mejorando el régimen de inversiones y también hemos hecho mejoras en el régimen laboral”, aseguró Milei

En esa línea sostuvo que la recuperación económica ya se comienza a notar. “Entiendo que no les alcanza a los jubilados, pero las cosas están mejorando, no hay dudas y van a mejorar más”, afirmó el mandatario.

Javier Milei sobre presencia iraní en la región

En otro pasaje de la entrevista, admitió presencia iraní en las inmediaciones de la Argentina y reveló que la administración libertaria la detectó y la monitorea.

"Hay en países fronterizos temas que se están mirando, pero, si usted juega al póker, no muestra todas las cartas. Tengo que cuidar el interés de los argentinos", se escudó al respecto.

También señaló que, por cuestiones de seguridad, debió dejar de viajar en vuelos comerciales y debe utilizar aviones privados para trasladarse debido a la exposición que sometía a los pasajeros de la aeronave.

"Si me subo a un avión comercial pongo en riesgo a los que vuelvan conmigo. Los usaba porque salían más barato y le voy a confesar algo, me gusta interactuar con la gente, por eso me iba a pasear por el avión y charlar con la gente", reveló.

Sobre el conflicto en Medio Oriente, para el Presidente, las protestas a nivel mundial en defensa de Palestina son "una aberración" y denunció el "comportamiento antisemita que se está dando en algunas universidades, amparados por las autoridades".

Según precisó, la Argentina está parada "del lado correcto de la historia" que es "del lado de occidente, de Estados Unidos", y defendió el accionar del Estado de Israel. "Vamos a utilizar todos los recursos para defendernos de los terroristas", expresó. ´

Javier Milei sobre la relación con Petro y Maduro

Por otra parte, Milei le bajó el tono al duro intercambio que protagonizó con su par colombiano, Gustavo Petro, a quien tildó "asesino terrorista", y dijo que "es más fuerte el lanzo entre los argentinos y colombianos"

"Estas cosas las tomo como acción y reacción, nunca soy el que agrede primero, pero tengo el hábito de defenderme", contó y sumó: "Más allá de algunas diferencias personales, cada uno tiene que respetar lo que tiene que ver con su país".

Consultado por su par venezolano, Nicolás Maduro, respondió: "No tengo nada que hablar con Nicolás Maduro porque es un dictador. Me parece que va a haber que dar una batalla en el control de la elección porque el régimen está tratando de hacer de las suyas".

"Es muy delicado lo que está pasando en Venezuela y hay que controlar esas elecciones", completó.

El enigmático mensaje de Javier Milei sobre el paro de la CGT

En medio del paro general del 9 de mayo que la CGT lleva adelante en todo el país, el presidente Javier Milei hizo su aparición este jueves y dejó un mensaje enigmático desde su cuenta de la red social X (ex Twitter). Mientras el Gobierno aseguró que funcionan los colectivos, el mandatario dejó un posteo con un dato encriptado que generó sorpresa.

Minutos antes, en Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni cuestionó la medida de la CGT y dijo que hasta ahora "el Gobierno tiene más paros que leyes aprobadas". En esa línea, otros funcionarios del Gabinete de Milei como los ministros Patricia Bullrich y Luis Caputo también cuestionaron a la central obrera con duros comentarios y chicanas.

Cerca del mediodía, el Presidente publicó desde sus redes un particular mensaje con una adivinanza, en relación al paro de la CGT, en el que metió la mitología bíblica y la mezcló con la actualidad política.

En la red social X, Milei escribió hoy: "Nota de color... ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento... PARO A buen entendedor pocas palabras bastan...".