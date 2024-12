Marco Ribas, líder de minería de Accenture: "La minería va a salvar el mundo, pero el mundo no se da cuenta"

Y en particular, también evaluó la situación del país, como posible gran proveedor de productos mineros al mundo. "Argentina tiene un momento muy bonito porque tiene recursos naturales en cantidad y calidad súper importantes", subrayó, y advirtió que el país "viene confirmándose como un lugar para invertir bien". "Argentina tiene la oportunidad de transformar estas inversiones en desarrollo", añadió.

Marco Ribas minería de Accenture

Periodista: ¿Qué observa del sector de la minería?

Marco Ribas: De punto de vista global de minería hoy es un punto interesante de inflexión porque con todo el tema de transición energética, la minería juega, y tiene que jugar un papel fundamental que es proveer los minerales y los materiales que necesitamos fundamentalmente para hacer esta transición. Algunos materiales son muy evidentes como el tema del cobre, el litio, que todos hablan mucho, pero hay materiales como acero, aluminio y hierro que son también súper importantes para la transición. Ahora, si uno mira cómo la industria es percibida por el público en general, yo siempre de chiste digo que ‘la minería va a salvar el mundo, pero el mundo no se da cuenta que la minería es el héroe’. Hoy hay un trabajo que tenemos que hacer como parte de la industria, que es contar juntos un poco de cuán importante es este momento que vivimos, tanto desde el punto de vista de proveer los materiales para la transición energética, como también para que la industria se reinvente a nivel energético para lograr ser cero de emisión en los años que tenemos al frente.

Periodista: ¿No nota un cambio a favor de la minería en la percepción de la gente?

M. R.: Si, totalmente. Hay dos cosas ahí. La primera es que la industria ha trabajado muy duro en manejar sus propias emisiones, entonces hay iniciativas importantes en curso de cambiar la flota de camiones a camiones eléctricos, de mirar la generación a una generación mucho más renovable con solar y energía eólica, pero también la industria está mirando el cambio de los procesos para hacerlos mucho más eficientes a nivel de cómo se extrae el mineral o cómo se maneja la relación institucional con los stakeholders locales, las partes involucradas, las comunidades, que históricamente y por distintas razones, no ni siempre estuvieron presentes. El otro punto que es súper importante es que la industria cambió mucho en los últimos años, por ejemplo, el tema de seguridad de trabajo. En los últimos años esto dejó de ser un opcional y es algo en la cabeza de todos los CEOs de las compañías, es algo que hablamos siempre que empieza todas las charlas, y es algo que está muy presente y que viene mejorando con los últimos años.

Periodista: ¿Cómo observa el clima de inversiones en minería, tanto en Argentina como en América Latina?

M.R.: Argentina tiene un momento muy bonito porque tiene recursos naturales en cantidad y calidad súper importantes. En los últimos años ha evolucionado en términos de atraer esa inversión. La calidad de mano de obra en Argentina y de gente también es espectacular, y en América Latina pasa lo mismo, Accenture mismo tiene una operación de más de 15 mil personas. Por la calidad de la gente argentina, es mucho más fácil invertir. Las compañías están preparándose en sus portafolios para el futuro, por ejemplo, el litio es un mineral que tiene una vida larga en las próximas décadas con un horizonte de consumo interesante y Argentina tiene reservas muy importantes a desarrollar. En el contexto mundial, Argentina es muy atractiva y está aprobada. Estos proyectos pasan por un escrutinio súper pesado y hay competencia por dónde se va a invertir. Estas compañías tienen la capacidad de poner inversiones en distintas partes del mundo, pero Argentina viene confirmándose como un lugar para invertir bien. El país tiene la oportunidad de transformar estas inversiones en desarrollo.

Periodista: Ese es el máximo desafío: convertir inversiones en desarrollo…

M.R.: Es un desafío en sí mismo, eso para que las comunidades, para que los territorios, para que los proveedores locales también se desarrollen. Eso es un desafío que hay que afrontar. Y en minería es un desafío principal, desarrollar el lugar donde estás, no en Distrito Federal o la Capital, en provincias, en los sitios que van a necesitar construir a mediano y largo plazo los proyectos.

Periodista: ¿Y qué hace falta para lograrlo?

M.R.: La minería es una industria que tiene un horizonte de 30, 40, 50, 100 años de operación. La otra semana estaba en Estados Unidos, en South Lake, en una mina de cobre de más de 100 años. Y con gente que está a la tercera o cuarta generación de la familia trabajando. Cuando se mira el desarrollo regional, que es impresionante, eso viene de parte de los ingresos que he traído de la minería. Ahora, hay que ser sabio, inteligente, para utilizar parte de esos recursos para construir desarrollo, educación, infraestructura, para que la ciudad o la provincia se beneficie de esta inversión.

Periodista: ¿Qué otros desafíos tienen por delante la minería?

M.R.: Todo el tema de la relación con la comunidad, permisos de trabajo, legales y para manejar el entorno de una manera consciente, inteligente, ese es otro desafío gigante. Porque muchas veces cuando llega una empresa grande a ocupar un espacio en una provincia atrae un montón de gente ahí y muchas veces la provincia no tiene los recursos en su momento ni la estructura para planear ese crecimiento. Parte del desafío para las empresas mineras es ayudar también a la provincia, a los gobiernos locales a estructurarse a mediano, largo plazo. Esto es característico Argentina, y de muchos países. África tiene el mismo desafío, con grandes compañías, y Accenture está involucrada para crear la estructura junto con los gobiernos locales, para permitir que no se instalen trabajadores temporarios, por ejemplo.

Periodista: Eso incluye a las nuevas empresas, proveedores pymes, pequeños emprendedores que se quieren sumar a la cadena de valor…

M.R.: Sí. Las mineras grandes ya tienen una forma de trabajar, y trabajan muy bien, con un padrón global de cómo quieren proteger su imagen, cómo quieren proteger su relación local. El desafío para países como Argentina, como en otros lugares, muchas veces es manejar no solo las compañías grandes, que típicamente son súper responsables, pero también el entorno de compañías que no son tan grandes, pero que se meten en un boom de minería, y algunas veces no tienen prácticas tan sofisticadas o tan buenas. Ahí hay que hacer un poco de un seguimiento más de cerca, y utilizar ese aprendizaje que las compañías grandes traen. Vimos eso un montón en Brasil, donde las compañías grandes que construyeron minerodutos u operaciones entre distintos municipios, fueron trayendo este conocimiento a las compañías más chicas que no tenían esa capacidad de conocimiento.

Periodista: ¿Cuál es el valor de los datos hoy para la minería?

R.: Diría que es muy importante para todas las industrias, y la minería en particular. Cuando uno mira este sector y lo compara, por ejemplo, con lo que pasó, la última revolución que hizo oil&gas, de utilizar datos en geología, análisis de campos y armar estándares globales entre compañías, la minería viene desarrollando eso a una velocidad un poco más baja.

Periodista: ¿No es momento de acelerarlo, por ejemplo, con la Inteligencia Artificial?

M.R.: Hay un espacio gigante para aplicar inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con exploración y producción, y nosotros estamos involucrados en algunos proyectos. Utilizamos inteligencia artificial para facilitar la obtención de permisos y aplicación de permisos, para acelerar ese proceso, que hoy, desafortunadamente, entre descubierta de las reservas y empezar a operar pasan unos 17 años promedio, y eso que subió, porque en la década anterior eran 12 años promedio. Hay ahí una necesidad y necesitamos los materiales, para acotar ese tiempo y ser más ágiles entre la descubiertas las reservas, la aprobación del proyecto, y poner la primera producción. Y la inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa para ayudar a tomar mejores decisiones, basar cosas en dados, mirar los impactos ambientales, sociales, para hacerlo cada vez mejor.

Periodista: Un estudio de Accenture estima que los volúmenes de producción incumplidos ascienden a 254 millones de toneladas en los últimos años, y que se perdieron 67.000 millones de dólares en ingresos. ¿Cómo imagina la minería al 2050?

M.R.: Imagino una minería mucho más ágil, proyectos e instalaciones menores, pero más focalizadas en operaciones, un cambio en la estructura de la industria que ya estamos viendo. Hoy hay una reorganización de los activos, de todo lo que está pasando de M&A, de todas las adquisiciones que estás viendo. Y lo otro es que la minería va a traer todo el tema de la conexión con innovación y con las startups. Ya se empieza a ver algunas de las mineras grandes teniendo sus propios fondos de inversión en innovación, con join ventures, o plata colocada para la creación de innovación más rápida. Vemos que eso se va a expandir y va a crear las soluciones para enderezar parte del programa global de la minería.