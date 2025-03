La UTA ratificó el paro del viernes tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno

Este miércoles hubo una reunión virtual entre representantes de la UTA y de las cámaras empresarias que no llegó a buen puerto. Ahora el Gobierno le queda la carta de la conciliación obligatoria que dejaría sin efecto la medida. El sindicato apuntó a "la intransigencia empresaria" , quienes "no les interesa dejar a 9.000.000 pasajeros varados. Nuestros empleadores no pueden ni deben desentenderse de su responsabilidad".

Paro de la CGT: la UTA se adhiere y no habrá colectivos el 10 de abril

Mientras negocia mejoras salariales, la UTA ya confirmó el jueves pasado que adhieren paro general de la CGT del jueves 10 de abril "porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe".

"El Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, al confirmar la adhesión al paro general.

"Hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", remarcó Gusso y describió la dura situación de los asalariados: "hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento".