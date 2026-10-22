Renunció Daniel González a Energía y Minería: los motivos de la salida del Señor RIGI del Gobierno

El secretario de Coordinación de Energía y Minería dejó su cargo en el Ministerio de Economía. El titular del Palacio de Hacienda lo despidió con un mensaje de agradecimiento y destacó su gestión.

El Gobierno de Javier Milei sumó una nueva baja en su equipo económico tras conocerse este jueves la renuncia de Daniel González , quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo.

González decidió dar un paso al costado como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación por motivos personales y con la intención de regresar al sector privado , según pudo reconstruir Energy Report a partir de fuentes de su entorno. La decisión fue conversada con su familia y responde, en parte, al desgaste que implica la función pública. “Es la primera vez que está en el Estado”, explicó una fuente cercana al funcionario, quien destacó su perfil técnico y su escasa trayectoria en la política partidaria.

Pese a su perfil empresarial, el ex CEO de YPF logró desenvolverse con soltura en los ámbitos políticos y de gestión, además de convertirse en una figura relevante en la articulación de las políticas energéticas y mineras del Gobierno. Sin embargo, la decisión de dejar el cargo ya estaría tomada y no respondería a un cambio en el rumbo de la gestión, sino a una determinación personal.

En el entorno de González aseguran que su salida no modificará los planes oficiales ni el funcionamiento del equipo. María Tettamanti y Luis Lucero continuarán en sus respectivas funciones , mientras que el equipo vinculado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) seguirá adelante con su trabajo. La reorganización podría implicar un mayor protagonismo de otras figuras de la Secretaría en el seguimiento de los temas vinculados al régimen de inversiones, pero la orientación de la política energética y minera se mantendría sin cambios.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería dejó su cargo en el Ministerio de Economía.

El ministro de Economía despidió al funcionario a través de sus redes sociales, donde destacó su desempeño durante la gestión. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!”, escribió Caputo.

Enorme agradecimiento para el gran Daniel González.

Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería.

¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado! pic.twitter.com/fJdDFU3Upx — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2026

Quién es Daniel González y cuál era su función en el Gobierno

Daniel González es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con una extensa trayectoria en el sector energético y empresarial. Antes de incorporarse al Gobierno nacional, se desempeñó como CEO de YPF y también ocupó el cargo de director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Su designación como secretario de Coordinación de Energía y Minería fue oficializada mediante el Decreto 811/2024, con vigencia desde el 28 de agosto de ese año. Desde ese puesto, González supervisaba y articulaba las políticas vinculadas con el desarrollo energético y minero, en coordinación con las secretarías específicas de ambas áreas.

El RIGI como legado

El principal legado de González al frente de la coordinación de Energía y Minería será haber impulsado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las herramientas centrales para atraer capitales a la Argentina. Los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía permiten dimensionar la magnitud de la apuesta: al presentar su plataforma de seguimiento del régimen, el 11 de junio de 2026, la cartera informó 16 proyectos aprobados por u$s29.892 millones, con una estimación de 54.495 empleos directos e indirectos. Se trata de iniciativas que ya contaban con una resolución publicada en el Boletín Oficial, condición que Economía utiliza para contabilizarlas como aprobadas.

A ese volumen se sumaban 25 proyectos en evaluación, con inversiones comprometidas por otros u$s111.037 millones y un potencial de 142.168 puestos de trabajo directos e indirectos. En conjunto, las 41 iniciativas representaban una cartera de inversiones superior a u$s140.000 millones y cerca de 197.000 empleos potenciales. El régimen abarca sectores estratégicos como petróleo y gas, minería, energía eléctrica, infraestructura, siderurgia y tecnología, con proyectos que apuntan tanto a ampliar la producción como a desarrollar la infraestructura necesaria para exportar.

La dimensión de esas cifras explica por qué González quedó asociado al RIGI y se ganó el apodo de “el Señor RIGI” dentro del sector. Su legado será también el de una herramienta cuya prueba decisiva empieza ahora: convertir los anuncios y compromisos de inversión en desembolsos efectivos, obras, producción, exportaciones y empleo. Los números oficiales reflejan el volumen de capital involucrado, pero no equivalen a inversiones ya ejecutadas ni a puestos de trabajo efectivamente creados.

La continuidad del equipo encargado del régimen, según fuentes cercanas al funcionario, apunta a sostener esa agenda más allá de su salida del Gobierno.

Expectativa por su reemplazo

El cargo que deja González permanece vacante y, por el momento, no se informó oficialmente quién asumirá el rol del denominado “Señor RIGI”. La salida se produce mientras el Gobierno mantiene a la energía y la minería entre sus principales apuestas para atraer inversiones, incrementar las exportaciones y fortalecer el ingreso de dólares a la economía argentina.