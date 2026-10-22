Javier Milei admitió indicadores negativos, pero defendió su gestión: "Soy el primer presidente que baja la inflación"

En el día de su cumpleaños, el Presidente reconoció que los datos económicos no son tan favorables como antes, aunque destacó los cambios de su gestión y volvió a cuestionar a periodistas y encuestadores.

Javier Milei reconoció que "los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes", señalando que la pobreza es menor que antes.

El presidente Javier Milei defendió este jueves el rumbo de su programa económico y si bien reconoció que “los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes” , aunque insistió en “lo grande que ha sido el cambio” desde el inicio de su gestión. “ Soy el primer presidente que baja la inflación ”, afirmó, en el día de su cumpleaños, y volvió a cuestionar a quienes sostienen que los argentinos no llegan a fin de mes.

El mandatario sostuvo que, pese a las dificultades económicas, la situación actual debe compararse con la que encontró al asumir. “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”, aseguró, y defendió los resultados de su gestión en materia de pobreza, inflación y seguridad.

“Hay un 42% de niños pobres, pero cuando arrancamos había 70. Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes. Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

En esa línea, el Presidente volvió a apuntar contra quienes señalan que una parte de la población no logra llegar a fin de mes y calificó esa afirmación como “una pelotudez”. También cargó contra los periodistas a los que acusa de actuar como “operadores” y contra los “encuestadores mentirosos”.

“Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber? Y si vos tomás crédito, el problema lo vas a tener de vuelta el mes que viene”, volvió a plantear. Según Milei, las personas pueden atravesar “restricciones y privaciones”, pero cuestionó la manera en que sus declaraciones fueron interpretadas públicamente.

“Eso está contemplado en la canasta de la pobreza”, señaló, y agregó: “No es que no entendamos que las personas pasan privaciones, eso está contemplado en el 32% de pobreza”.

El mandatario insistió en que los indicadores sociales deben analizarse en perspectiva y volvió a defender el balance de su gestión. “Cumplí en bajar la pobreza, dimos la batalla contra el narcotráfico y en Rosario sacamos a patadas a los narcos”, afirmó.

Javier Milei sobre las elecciones 2027: "Estoy súper confiado”

Durante la entrevista, Milei también apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que sus dirigentes buscan recuperar el poder para “robar”. En ese contexto, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, y afirmó que el espacio tiene a “la líder de la banda presa”.

Además, aseguró que no interfiere en el Congreso ni en la Justicia y que no realiza cálculos políticos. “De hecho, yo digo que en las próximas elecciones, mi rival soy yo mismo”, sostuvo. En relación con los comicios de 2027, agregó: “Los argentinos no van a votar para atrás, yo estoy súper confiado”.

Consultado sobre la posible visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, Milei afirmó que el Gobierno continúa trabajando con esa hipótesis. “Nosotros estamos trabajando para recibirlo, todos los indicadores muestran que estaría viniendo”, señaló.

Por último, se refirió a las aspiraciones presidenciales de Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Si bien reconoció que “es cierto” que la exministra de Seguridad tiene esas aspiraciones, descartó que vaya a abandonar el oficialismo para competir por su cuenta.

El Presidente atribuyó esa posibilidad a una “elucubración del círculo rojo” y aseguró que existe una buena relación entre ambos. “¿Cómo va a estar en capilla? Tengo una importante sintonía con la doctora Bullrich”, concluyó.