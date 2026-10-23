Charly cumple 75: 7 momentos televisivos memorables y 5 episodios polémicos que quedaron para la historia

A lo largo de los años, el músico fue protagonista de situaciones que quedaron en la historia de la pantalla chica argentina.

Charly García cumple hoy 75 años y a lo largo de los años no sólo dejó canciones y discos emblemáticos que marcaron a generaciones, sino también varios momentos televisivos imborrables. Desde entrevistas donde mostraba su humor y espontaneidad única, así como también móviles llenos de polémicas y situaciones de tensión.

El bigote bicolor nunca tuvo problemas al momento de sentarse y enfrentar a los conductores y periodistas del momento, que no sólo preguntaban por su trabajo musical, sino también con su vida personal, su problema de adicciones y hasta noviazgos .

Cada una de esas escenas dejaron verdaderas perlitas que hasta el día de hoy son recordadas por todos, entre ellas se destacan los siguientes.

En varias visitas al programa de Susana Giménez , Charly respondía con ironía y velocidad a preguntas que a veces resultaban predecibles o cursis. Corregía datos, desviaba el tema y lanzaba frases que dejaban a la conductora entre risas y desconcierto. Esos intercambios se volvieron clásicos del contraste entre el rocker y la diva de la televisión.

Uno de ellos en particular sucedió cuando el músico decidió arrebatarle las hojas con preguntas que tenía preparadas la diva de los teléfonos, dejandola expuesta.

2. Cuando insultó a Jorge Lanata

En el programa Día D (alrededor del año 2000), Jorge Lanata cuestionó si Charly seguía haciendo arte o se estaba copiando a sí mismo. La respuesta del músico fue directa y quedó grabada para siempre: “Yo pienso que vos sos un pelotudo… pero bien”.

3. Un encuentro de grandes: Graciela Alfano, Jorge Guinzburg, Joaquín Sabina, Diego Maradona y Charly

En julio de 1999, La Biblia y el Calefón reunió en el mismo sillón a Jorge Guinzburg, Graciela Alfano, Joaquín Sabina, Diego Maradona y Charly García. Fue una noche de chistes, piropos, una camiseta de Boca firmada por Diego y un clima de absoluta libertad. Después del programa, según contó años después Alfano, el grupo se fue a la casa de Guinzburg y la reunión se extendió hasta la tarde siguiente.

4. La Noche del Diez y Charly

En La Noche del 10, el programa que conducía Maradona, Charly contó detalles de su salto desde el noveno piso a la pileta de un hotel en Mendoza. Cuando Diego le preguntó qué pensó mientras caía, respondió con una de sus frases más citadas: que esperaba ver a Dios… y no lo vio. El intercambio entre dos ídolos que se admiraban quedó como uno de los momentos más emotivos y humanos de ambos.

5. En Intrusos cantando cuando renunció Fernando de la Rúa

En 2002, invitado a Intrusos en la noche (conducido por Jorge Rial), Charly se sentó al piano junto a Pipo Cipolatti e improvisó una reversión de “Mr. Jones” (de Sui Generis). La letra hablaba de “Antonito”, de Shakira, de Darío y de la crisis de 2001. Fue una de esas intervenciones espontáneas en las que Charly usaba la televisión como escenario para comentar la realidad política del momento.

6. El histórico recital en Badia y compañía

En 1984, Juan Alberto Badia estaba al frente de uno de los programas donde se presentaban los principales referentes de la música local. Entre todos los invitados que tuvo el legendario locutor, se encuentra la presentación que hizo Charly García, junto a GIT y Fito Páez, presentando por primera vez Cerca de la Revolución.

7. Cuando dijo que "era Dios"

García pronunció estas palabras en una entrevista para la televisión argentina al bromear sobre un supuesto problema o rumor. En ese mismo reportaje, cuando la periodista le preguntó de forma irónica si John Lennon también había estado presente, Charly remató con otro de sus grandes hitos televisivos: "No, John Lennon no vino, está muerto, boluda".

5 episodios polémicos de la carrera de Charly

1. Cuando Charly habló con los periodistas minutos después del salto del noveno piso

El 3 de marzo de 2000, apenas salió a la superficie en la pileta del Hotel Aconcagua de Mendoza, Charly García ya tenía un grupo de periodistas y cámaras alrededor. Varios estaban en el lugar cubriendo otra conferencia de prensa y se convirtieron en testigos inmediatos del salto. Allí dejó varias frases icónicas como: “Lo hice muchas veces. Me gusta tirarme. Primero sentí un vacío y después el agua mojada.”

2. La bajada de pantalones en Córdoba

Durante un recital en el Club Atenas de Córdoba en 1983 (en el marco de la gira de Clics Modernos), luego de que el público lo insultara y le arrojara objetos, Charly respondió bajándose los pantalones ante la multitud, lo que derivó en su detención por exhibiciones obscenas. Repitió un episodio similar en 1987.

3. Cuándo un músico le tiró cocaína al suelo en medio de un recital

En un show en Ramos Mejía, García tenía escondida una bolsa de cocaína, que terminó desparramada en el suelo cuando su baterista Fernando Samalea se acercó y se subió a la butaca donde se encontraba.

4. El enfrentamiento a las piñas en La Trastienda

Tras un recital caótico donde fue retirado del escenario por personal del lugar, Charly reapareció horas más tarde con la cara golpeada y pintada en otro recinto diciendo la recordada frase: “¿Encima que me pegaron suspendieron el recital?”

5. El incidente con periodistas y la maceta en su departamento

En medio de guardias periodísticas frente a su domicilio, protagonizó un altercado en el que agredió a equipos de televisión, arrojó una maceta desde su balcón que hirió a un camarógrafo de Crónica y tiró una mesa, requiriendo la intervención policial