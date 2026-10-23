Charly García: 75 años en 75 canciones, parte 5

Llegó el día. Hoy viernes 23 de octubre, Carlos Alberto García Moreno , o simplemente Charly, cumple 75 años, y no quede más que celebrar la existencia de un artista indispensable para comprender la educación sentimental, social y cultural de varias generaciones. El muchacho formado en la disciplina clásica del Conservatorio Thibaud-Piazzolini construyó una obra que trasciende los géneros, las modas y los formatos para convertirse en patrimonio colectivo .

Con esta quinta entrega, Ámbito concluye su especial de cinco notas diseñado para repasar 75 canciones fundamentales de su discografía. Un recorrido sin afán jerárquico que abarcó desde las primeras composiciones acústicas en los albores de los 70 hasta los hallazgos conceptuales de su producción más reciente.

A continuación, las últimas 15 piezas que completan el mapa sonoro de una leyenda viva : la síntesis perfecta del amor juvenil, la sofisticación narrativa, la resistencia y la sabiduría de un genio inagotable.

Sensible, ingenua y despojada, esta composición del álbum debut de Sui Generis capturó la ternura adolescente como pocas obras en el rock en español. Con su célebre arpegio de guitarra acústica y una lírica transparente sobre la entrega amorosa, se transformó con el paso de las décadas en una de las baladas de amor más interpretadas en escuelas, fogones y reuniones juveniles de todo el continente.

Con un pulso folk contagioso y fresco, esta pieza también perteneciente a Vida retrata el anhelo de afecto genuino e independencia emocional. Canción emblemática sobre la búsqueda de libertad e identidad en la temprana juventud, sirvió como refugio poético para toda una generación que intentaba afirmar su voz en la Argentina de comienzos de los años 70.

Antes de gira (PorSuiGieco – PorSuiGieco, 1976)

Nacida en el seno del supergrupo folk integrado por Charly, Nito Mestre, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio, esta gema acústica es un retrato cálido y nostálgico de la vida en la carretera y la trastienda de los músicos independientes en los años 70. Destaca por sus armonías vocales cristalinas y su testimonio sobre la camaradería artística en tiempos difíciles.

Marilyn, la Cenicienta y las mujeres (La Máquina de Hacer Pájaros – Películas, 1977)

Incluida en el segundo álbum de estudio de La Máquina de Hacer Pájaros, es una profunda exploración poética sobre la imagen femenina, los estereotipos culturales y el peso de los mitos hollywoodenses construidos por la industria del entretenimiento. La canción destaca por su complejo ensamble de teclados y guitarras en clave de rock progresivo.

Cinema Verité (Serú Girán – Peperina, 1981)

Una auténtica película de tres minutos hecha canción. Con un arpegio de piano hipnótico y una mirada voyeurista que observa el comportamiento humano a la orilla del mar, demuestra el don extraordinario de García como agudo observador social. Su narrativa cinematográfica y sus delicados arreglos la posicionan como una de las piezas más refinadas de Serú Girán.

Mundo agradable (Serú Girán – Serú '92, 1992)

Compuesta por David Lebón pero alimentada por la madurez compositiva del grupo para su histórico retorno en el Estadio River Plate en 1992. Su luminoso videoclip contó con una rotación masiva e histórica en la pantalla de MTV Latinoamérica, convirtiendo a esta canción en un himno de esperanza y renovación melódica en los noventa.

Dos cero uno (Solista – Clics modernos, 1983)

"Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci...". Una punzante crónica autorreferencial sobre la exposición mediática, las contradicciones del éxito masivo y los acuerdos comerciales en la industria de la música. Grabada en Nueva York, combinó el uso irónico de sintetizadores con una lírica mordaz que desarmó los prejuicios de la época.

Fantasy (Solista – Cómo conseguir chicas, 1989)

Pieza de pop sofisticado y refinado incluida en el álbum Cómo conseguir chicas. Con guitarras cristalinas, teclados envolventes y un estribillo de alto impacto, retrata la fugacidad y el encanto de los romances estacionales, ostentando una producción de alta factura con arreglos que anticipaban el sonido de la década posterior.

No te animás a despegar (Solista – Parte de la religión, 1987)

Escrita para Fabiana Cantilo en un momento de turbulencias personales, esta desgarradora balada representa una de las interpretaciones vocales más emotivas e intensas de toda la discografía solista de García. Con un crescendo dramático apoyado en piano y cuerdas, transmite una compasión y una belleza poética sobrecogedoras.

La pelícana y el androide (Solista – La lógica del escorpión, 2024/ Grabaciones históricas)

Una de las gemas perdidas más preciadas del rock nacional. Rescatada de las célebres sesiones del proyecto inacabado a dúo entre Charly García y Luis Alberto Spinetta en 1985 y publicada oficialmente años más tarde, la composición se convirtió en un objeto de culto para melómanos gracias a su calidez armónica y sensibilidad poética.

El aguante (Solista – El aguante, 1998)

Tema que dio nombre a su álbum grabado en los estudios de Madrid. Con un pulso de rock áspero, directo y desafiante, la canción se convirtió en el himno de resistencia definitivo para sus fanáticos durante sus conciertos más convulsos y caóticos a finales de los noventa, reafirmando la postura inquebrantable de Charly frente a la adversidad.

Rock and Roll YO (Solista – Rock and Roll YO, 2003)

En los albores del nuevo milenio, García lanzó este manifiesto eléctrico en el que reafirma la vigencia y la visceralidad del rock and roll clásico frente a las tendencias electrónicas dominantes. Con guitarras distorsionadas, un riff contundente y actitud desafiante, la pista homónima de su trabajo de 2003 revalidó su condición de ícono imbatible.

King Kong (Solista – Kill Gil, 2010)

Pieza clave dentro de Kill Gil, el álbum que acompañó su etapa de transición y rescate artístico a comienzos de la década de 2010. Utilizando metáforas cinematográficas sobre la incomodidad frente al espectáculo mediático y la incomprensión del gigante, la canción exhibe la gran riqueza narrativa y conceptual que mantuvo a lo largo de los años.

La maquina de ser feliz (Solista – Random, 2017)

Incluida en el aclamado álbum Random, es una luminosa reivindicación de la sonoridad continental procesada bajo una estética moderna y estilizada. Con capas de teclados sutiles y la voz templada del García maduro, la pista destaca por su elegancia compositiva y su mirada serena sobre la identidad latinoamericana.

Yo ya sé (Solista – La Lógica del Escorpión, 2024)

El broche de oro para el especial de 75 canciones. Perteneciente a su producción lanzada en 2024, la pieza sintetiza en poco más de tres minutos una lección de sabiduría, ironía desbordante y supervivencia musical. Charly mira al pasado y al presente con lucidez intacta, demostrando por qué su legado sigue siendo infinito.