Charly García: 75 años en 75 canciones, parte 4

Un repaso por canciones fundamentales en la discografía de uno de los máximos referentes de la música argentina.

En la víspera del cumpleaños número 75 de Carlos Alberto García Moreno , la "Semana Charly" entra en su etapa decisiva. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, el genial compositor argentino ha sido un cronista agudo de la realidad social, un desafiante constante de la censura institucional y uno de los grandes arquitectos del rock.

En esta cuarta entrega del especial de Ámbito —un recorrido de cinco notas que reúne 75 piezas indispensables de su discografía —, nos adentramos en las obras que marcaron la transición desde la resistencia poética frente a la represión militar hasta los conciertos masivos y las vanguardias conceptuales de los noventa y la era Say No More .

A continuación, 15 composiciones fundamentales que explican la constante evolución estilística y la valentía artística de Charly García .

Portada de la metamorfosis de Sui Generis desde el folk acústico hacia el rock sinfónico. Tema homónimo de un álbum clave, la canción debió modificar sus versos originales para evitar el secuestro del material por parte de la censura de la época. Con arreglos de teclados complejos y un tono crítico hacia las estructuras de poder (la familia, el gobierno, las fuerzas armadas), marcó el inicio de la madurez conceptual de García.

Una mordaz e ingeniosa narración satírica dirigida al censor cinematográfico Miguel Paulino Tato y a los organismos de control cultural de los años 70. Con una estructura teatral que alterna pasajes de piano, cambios de ritmo e ironía refinada, Charly expuso el absurdo de la tijera censora sobre la libertad de expresión y el arte.

Ruta perdedora (La Máquina de Hacer Pájaros – Películas, 1977)

Una muestra de rock potente y virtuoso que retrata la dinámica itinerante y el nomadismo del músico durante los años más oscuros de la dictadura militar. Con el despliegue instrumental de La Máquina de Hacer Pájaros, la canción combina pasajes de rock progresivo con una métrica ajustada que simboliza el escape y la ruta como espacio de libertad.

A los jóvenes de ayer (Serú Girán – Bicicleta, 1980)

Una brillante fusión de rock con aires de tango y jazz que rinde homenaje y reflexión a la generación que creció en los 60 y enfrentó las conmociones políticas de los 70. Con una fuerte influencia piazzolleana y una métrica refinada, la canción aborda el paso del tiempo, el desencanto y la nostalgia con una sensibilidad única.

Peperina (Serú Girán – Peperina, 1981)

Pieza central del álbum conceptual homónimo, escrita tras una crítica recibida por Serú Girán en la prensa cordobesa. Con un arreglo de piano magistral de tono casi teatral y melancólico, la canción inmortalizó una figura arquetípica del entorno cultural de la época y demostró la habilidad de Charly para transformar el enojo en arte perdurable.

No llores por mí, Argentina (Serú Girán – No llores por mí, Argentina, 1982)

Composición que dio título al legendario álbum registrado en vivo durante la despedida de Serú Girán en el Estadio Obras Sanitarias. Con un título cargado de ironía sociopolítica en vísperas del conflicto de Malvinas, la canción descargó una energía rítmica demoledora y una letra que capturó el clima de época con una lucidez incisiva.

Pubis angelical (Solista – Pubis Angelical, 1982)

Banda sonora original compuesta por García para la película de Raúl de la Torre, basada en la famosa novela de Manuel Puig. Esta pieza instrumental evidencia su sólida maestría compositiva fuera del formato canción tradicional, tejiendo atmósferas cinematográficas de gran belleza mediante sintetizadores, piano y orquestaciones sutiles.

Bancate ese defecto (Solista – Clics modernos, 1983)

Verdadero himno a la autoaceptación y una perspicaz crítica a la búsqueda de la perfección artificial y las apariencias estéticas. Sostenida por la icónica caja de ritmos Oberheim DMX y sintes de la New Wave neoyorquina, la pieza combinó la ironía lírica con un sonido bailable e innovador que redefinió el pop argentino.

Rap de las hormigas (Solista – Parte de la religión, 1987)

Grabada con la participación especial del grupo brasileño Os Paralamas do Sucesso, representó un cruce fundamental en la integración del rock sudamericano de los años 80. Con un pulso rítmico festivo, guitarras punzantes y un espíritu desenfadado, la canción aportó frescura y groove al aclamado álbum Parte de la Religión.

No toquen (Solista – Piano bar, 1984)

Una lección de rock and roll directo que exhibe la crudeza del sonido grabado en vivo en los estudios ION. Respaldado por una banda estelar integrada por Fito Páez, Cachorro López y los integrantes de GIT (Putterie, Iturri, Guyot, Toth), el tema derrocha urgencia, distorsión y la potencia interpretativa de García en su pico creativo.

La sal no sala (Solista – La hija de la lágrima, 1994)

Con la destacada participación de Juanse (líder de Ratones Paranoicos) en guitarras y voces, se convirtió en un éxito infaltable del rock and roll de los 90. Incluida en la ambiciosa ópera-rock La hija de la lágrima, destaca por su riff enérgico, su estribillo contagioso y su espíritu de garage ganchero.

Fax U (Solista – La hija de la lágrima, 1994)

Pista de corte marcadamente experimental que aborda la incomunicación y el aislamiento en la incipiente era de las telecomunicaciones masivas. Con loops industriales, ruidos incidentales y una estructura fragmentaria, anticipó el viraje sonoro hacia el caos organizado que caracterizaría su etapa posterior.

Say No More (Solista – Say No More, 1996)

Tema homónimo que funcionó como manifiesto estético, ética de trabajo y eslogan definitivo para la segunda mitad de su carrera. Con su estética de "corte y pegado", capas disonantes de sonido y una libertad formal absoluta, la canción inauguró una de las etapas más provocadoras, incomprendidas y revolucionarias del rock en español.

Dileando con un alma (Solista – Rock and Roll Yo, 2003)

Una pieza de densa carga emotiva y lírica profunda en la que García reflexiona sobre sus batallas personales, las adicciones y la constante exposición mediática. Con un ambiente sonoro sombrío y desgarrado, representa una de las confesiones más honestas y conmovedoras de su catálogo noventoso.

Rivalidad (Solista – Random, 2017)

Destacada composición de su producción discográfica más reciente, que demuestra la lucidez melódica e instrumental intacta del maestro a más de cinco décadas de su debut. A través de texturas de teclado vintage y una lírica afilada sobre los conflictos humanos, reafirma su vigencia como observador único de la condición humana.