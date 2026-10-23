Charly García contará su historia en un nuevo documental de Netflix

Charly García contará su historia en un nuevo documental.

En el día de su cumpleaños número 75, Netflix anunció la producción de un documental sobre Charly García, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino.

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Compositor, músico y referente indiscutido de la cultura nacional, Charly marcó un antes y un después en la música argentina con una trayectoria que atraviesa generaciones y una obra que trascendió los escenarios hasta convertirse en parte de la identidad del país.

Cómo será el documental de Netflix dedicado a Charly García El proyecto, qué no tiene aún fecha de estreno confirmada, repasará su historia y explorará el impacto de un artista que, a lo largo de las décadas, dejó una huella imborrable. El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films.

En palabras de Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films: “Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad. Producir un documental sobre la figura que considero más icónica de la música nacional, cuya obra ha sido y es la banda sonora de mi vida, es una oportunidad extraordinaria que nos ofrece la confianza que Charly y Netflix han depositado en nosotros”.

Por su parte, Alejandro Hartmann, agrega: “Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar. La música de Charly se oye una y otra vez; incluso suena sola en la cabeza, sin necesidad de oírla. Solo los verdaderos clásicos pueden lograr eso. El desafío de contarlo a él y a su obra es un sueño hecho realidad”.

Nacido el 23 de octubre de 1951 en la Ciudad de Buenos Aires, Charly es uno de los músicos más trascendentales de la historia del rock nacional: integró bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Seru Giran, y siguió como solista con un altísimo reconocimiento, también a nivel internacional.