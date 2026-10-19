Cómo es la pieza de 50 millones de dólares que usó Kylie Jenner en el desfile de Victoria's Secret

El "Fantasy Bra" volvió a la legendaria pasarela después de ocho años y tuvo como protagonista a la empresaria, que debutó en el desfile este año.

La pieza está valuada en US$ 50 millones, tiene más de 4.400 diamantes y fue confeccionada por 15 artesanos durante más de 1.000 horas.

El desfile de Victoria’s Secret volvió a reunir a algunas de las modelos más icónicas del mundo y sorprendió una aparición que nadie quiso perderse: Kylie Jenner se subió por primera vez a la pasarela de la marca con una pieza valuada en US$ 50 millones.

El evento se celebró el domingo 18 de octubre en Los Ángeles y volvió a estar protagonizado por lencería, música en vivo y llamativos diseños, esta vez inspirados en las estaciones del año.

La empresaria e influencer fue la elegida para llevar el Fantasy Bra , el famoso corpiño joya de Victoria’s Secret que no veíamos en el espectáculo desde 2018. El diseño está compuesto por miles de diamantes naturales, con una piedra amarilla de más de 75 quilates como protagonista. El precio lo convirtió en uno de los grandes títulos que nos dejó la noche.

La edición 2026 del Victoria’s Secret Fashion Show apostó por una mezcla de figuras históricas de la marca y modelos que representan una nueva etapa de la industria .

Bella Hadid abrió el desfile en Los Ángeles, mientras que su hermana Gigi también formó parte de una noche que reunió a nombres conocidos de la pasarela, como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel.

También participaron Ashley Graham, Joan Smalls, Liu Wen, Paloma Elsesser, Alex Consani, Anok Yai e Imaan Hammam, entre otras modelos. La variedad de perfiles volvió a ser la gran apuesta de la firma, que desde la vuelta del desfile en 2024 busca renovar su imagen y alejarse de las críticas que recibió por los estándares de belleza poco diversos que caminaron sus ediciones anteriores.

La pasarela tuvo como hilo conductor las cuatro estaciones del año, con una segunda sección dedicada al invierno. Los conjuntos incluyeron plumas, velos, brillos, flores y detalles metálicos, con alas de distintos tamaños y colores.

La puesta mantuvo los elementos más reconocibles de la marca, pero los combinó con una estética que buscó darle protagonismo a cada segmento.

La música también fue estrella. El espectáculo contó con actuaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE. McRae apareció con un conjunto rojo de lenceria, mientras que Megan Thee Stallion apostó por un vestuario plateado y futurista. KATSEYE, por su parte, interpretó “Pinky Up” durante el segmento dedicado a PINK, la línea juvenil de la compañía.

La vuelta de figuras emblemáticas fue otro de los puntos fuertes. Alessandra Ambrosio y Adriana Lima volvieron a encontrarse con una pasarela que marcó buena parte de sus carreras.

La participación de Kylie Jenner y el sostén de 50 millones de dólares

La aparición de Kylie Jenner fue uno de los momentos más esperados del desfile. La empresaria, de 29 años, debutó en la pasarela de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra, una pieza de joyería que la marca recuperó después de ocho años. El corpiño fue diseñado en colaboración con Jacob & Co., la firma de joyería de lujo fundada por Jacob Arabo.

Su estructura está confeccionada en oro blanco de 18 quilates y lleva 4.410 diamantes naturales, distribuidos alrededor de una piedra central que se lleva todas las miradas: un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates. La valuación total alcanza los US$ 50 millones.

Solamente el diamante amarillo está valorado en unos US$ 22 millones. La cifra convierte a esta edición del Fantasy Bra en la más cara de la historia de Victoria’s Secret, con una diferencia de aproximadamente US$ 35 millones respecto de la pieza que hasta ahora ocupaba ese lugar.

La confección demandó más de 1.000 horas de trabajo y la participación de 15 artesanos. El resultado pesa cerca de 1,8 kilos, una característica que ayuda a dimensionar la complejidad de una prenda que está muy lejos de ser convencional. En este caso, el diseño está construido con metales preciosos y piedras, sin una estructura tradicional de tela.

El Fantasy Bra tiene una historia que se remonta a 1996, cuando Claudia Schiffer lució la primera versión, conocida como Million-Dollar Miracle por su valor de un millón de dólares.

Con los años, otras figuras del modelaje, como Tyra Banks, Heidi Klum y Gisele Bündchen, lucieron distintas versiones de la pieza. Elsa Hosk fue la última en lucirla en el desfile, en 2018, antes de que el diseño se ausentara de la pasarela durante varias ediciones.

Su vuelta en 2026 busca recuperar uno de los símbolos más reconocibles de la marca. En vez de elegir únicamente a una modelo vinculada históricamente con la firma, Victoria’s Secret convocó a Jenner, una figura que conecta con el público de las redes sociales y con la industria de la belleza.