Estrellas de Hollywood, modelos y hasta dos princesas se reunieron en una gran fiesta de la moda en París + Agregar ámbito en









Carla Bruni, Nicole Kidman, Dua Lipa y Charlotte Casiraghi fueron algunas de las invitadas destacadas de una velada que convocó a figuras internacionales del cine, las pasarelas y la aristocracia.

Estrellas de Hollywood, modelos y hasta dos princesas se reunieron en una gran fiesta de la moda en París.

París volvió a convertirse en el centro de la escena internacional de la moda con una serie de eventos que reunieron a estrellas de Hollywood, modelos de renombre, herederos de grandes fortunas y miembros de la realeza europea. Las principales figuras del espectáculo, la moda y la aristocracia internacional participaron de los desfiles de las grandes casas, en una convocatoria que volvió a situar a la capital francesa en el centro de la agenda social.

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Entre las personalidades que asistieron a las presentaciones de Yves Saint Laurent se destacaron Carla Bruni, Amber Valletta y Eva Herzigova, tres figuras con una extensa trayectoria en la moda y el entretenimiento. También estuvo presente Lila Grace Moss, hija de la supermodelo Kate Moss, que se sumó a la lista de invitados de la firma dirigida creativamente por Anthony Vaccarello.

La aristocracia europea tuvo una presencia destacada, con Charlotte Casiraghi y Alexandra de Hannover entre las asistentes a los eventos de la temporada. A ellas se sumaron Olympia de Grecia, Alexandre Grimaldi y Pauline Ducruet, vinculados a las familias reales de Grecia y Mónaco, respectivamente, que participaron de distintas presentaciones durante la semana.

La princesa Olympia de Grecia. El desfile de Chanel convocó a varias figuras de primer nivel del espectáculo internacional. Nicole Kidman asistió junto a su hija, Faith Urban, mientras que Dua Lipa y Rosie Huntington-Whiteley también formaron parte de la lista de invitados. La presencia de estas personalidades reflejó el alcance global de la firma francesa y su capacidad para convocar a referentes de distintas generaciones y ámbitos.

La agenda también incluyó a otras celebridades reconocidas, como Miranda Kerr, invitada al desfile de Stella McCartney; Anya Taylor-Joy, Jisoo, integrante del grupo surcoreano BLACKPINK, y Beatrice Borromeo, presentes en la convocatoria de Dior; y Nicola Peltz Beckham y Brooklyn Beckham, quienes asistieron a la presentación de Balenciaga. De esta manera, las principales casas de moda volvieron a reunir a figuras del cine, la música, el modelaje y la aristocracia en una de las citas más relevantes del calendario internacional.

Nicole Kidman dijo presente en la fiesta en París. París, epicentro de la moda internacional La fiesta se enmarcó en el calendario de la moda parisina, que a fines de septiembre reunió a diseñadores, celebridades y referentes de la industria para presentar las colecciones Primavera-Verano 2027. La Semana de la Moda de París comenzó el 28 de septiembre y se extendió hasta el 6 de octubre, con propuestas que combinaron colores vibrantes, texturas innovadoras y siluetas experimentales. Entre los momentos destacados estuvo el desfile de L’Oréal Paris, que contó con la participación de Luisana Lopilato, quien lució un vestido dorado de una manga. También desfilaron figuras internacionales como Heidi Klum, Kendall Jenner y Cara Delevingne. La agenda parisina volvió a reunir así a personalidades del espectáculo y la moda, en una serie de presentaciones que anticiparon las principales tendencias de la próxima temporada.

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