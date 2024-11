Drake acusa a Universal Music y Spotify de "inflar artificialmente" los números de Kendrick Lamar

En el último giro en la dura disputa entre Drake y Kendrick Lamar , el rapero canadiense inició acciones legales contra Universal Music Group por acusaciones de que la compañía conspiró usando Spotify para inflar artificialmente la popularidad de "Not Like Us" de Kendrick Lamar .

La petición, compartida por el portal Variety, afirma que UMG “se involucró en una conducta diseñada para inflar artificialmente la popularidad de 'Not Like Us'… incluso licenciando la canción a tarifas drásticamente reducidas a Spotify y usando 'bots' para generar la falsa impresión de que la canción era más popular de lo que era en realidad”.

En una respuesta que se emitió varias horas después de que se conociera la noticia, un representante de UMG le dijo al citado portal: “La sugerencia de que UMG haría cualquier cosa para socavar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa. Empleamos las prácticas éticas más estrictas en nuestras campañas de marketing y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiales y absurdos en esta presentación previa a la acción puede ocultar el hecho de que los fanáticos eligen la música que quieren escuchar”.

Aunque en la petición no se nombran otros servicios de streaming, se afirma que “UMG parece haber utilizado tácticas similares con otros servicios de streaming. Según la información y la creencia, UMG pagó o aprobó pagos a Apple Inc. para que su asistente digital activado por voz 'Siri' redirigiera deliberadamente a los usuarios a 'Not Like Us'”.

“UMG no se basó en el azar ni en prácticas comerciales ordinarias”, continúa la petición. “En cambio, lanzó una campaña para manipular y saturar los servicios de streaming y las ondas de radio”.

Los abogados de Drake afirman que UMG violó la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés), que se utiliza a menudo en casos penales contra el crimen organizado (y que se utilizó para condenar a R. Kelly por conducta sexual inapropiada y otros delitos en 2021). También denuncian prácticas comerciales engañosas y publicidad falsa según la ley del estado de Nueva York.