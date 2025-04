"Fubar", la serie en Netflix de Arnold Schwarzenegger confirmó el estreno de su segunda temporada

El problema de salud que padeció Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger se sometió a una cirugía a corazón abierto, pero compartió en redes sociales el pasado marzo que estaba listo para comenzar a rodar la segunda temporada de Fubar según lo previsto. "He recibido muchísimos mensajes amables de todo el mundo, pero mucha gente me ha preguntado si mi marcapasos causará algún problema con la segunda temporada de 'Fubar'. Rotundamente no", escribió Schwarzenegger. "Estaré listo para rodar en abril y solo podrán verlo si realmente lo esperan".

Moss y Schwarzenegger protagonizan junto al elenco que regresa de Fubar, incluido Barbaro, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fabiana Udenio y Barbara Eve Harris.

Fubar es una creación de Nick Santora, con Adam Higgs, Scott Sullivan, Phil Abraham, Amy Pocha, Seth Cohen y David Ellison, Dana Goldberg y Matt Thunell de Skydance como productores ejecutivos adicionales. La segunda temporada de “Fubar” es producida por Skydance Television.