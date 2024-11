Kendrick Lamar sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nuevo disco "GNX"

Durante meses han circulado rumores de que Lamar estaba trabajando arduamente en un nuevo proyecto. A principios de esta semana, DJ Snake sugirió que Mustard había contribuido a cuatro o cinco de las canciones y que hubo una aparición sorpresa de Taylor Swift , aunque no parece que vaya a participar en el proyecto.

Lamar también hace referencia a su controvertida actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en la canción de apertura "Wacced Out Murals", un concierto del que muchos en Internet se quejaron de que debería haber sido para Lil Wayne debido a que se llevó a cabo en su natal Nueva Orleans. "Solía tocar 'Tha Carter 3', sostenía con orgullo mi cadena Rollie / Ironía, creo que mi duro trabajo defraudó a Lil Wayne", rapea. "Conseguí el Super Bowl y Nas fue el único que me felicitó, todos estos negros agitados, me alegro de que lo tengan en sus caras".