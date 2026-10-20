El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata dio a conocer su programación que promete "dialogar con el mundo"

El Festival de Mar del Plata dio a conocer su programación en una velada que cerró con un concierto de Emilio Kauderer.

El próximo 5 de noviembre comienza el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el que se proyectarán 150 películas. La programación fue anunciada en el Palacio Libertad en un evento coronado por el compositor argentino Emilio Kauderer, quien no solo recibió el Astor a la Trayectoria, sino que también dirigió a la Orquesta Nacional. Entre los films confirmados, se destacan "La Bola Negra" de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, "Fjord" del rumano Cristian Mungiu y un documental nacional de Maradona titulado "El Diego que nadie vio" dirigido por Román Cárdenas.

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"Donde el cine argentino dialoga con el mundo", es la consigna de esta edición y así lo demuestra la programación, ya que hay nuevas secciones enfocadas en distintos países como "España en la Pantalla", "Luces Nórdicas" o "Cine Contemporáneo Israelí". "El autismo no sirve en este caso, estar metido en sí mismo hace que nos repitamos, que no encontremos la audiencia adecuada, que no podamos entender al otro. El diálogo constructivo siempre es ganancia para uno, enriquece", afirmó el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano en diálogo con Ámbito.

Desde "Las Perlas" hasta "Pantalla al Aire Libre": el cine argentino en Mar del Plata También habrá nuevas secciones avocadas al cine nacional, como "Perlas", que propone películas argentinas que fueron destacadas en otros festivales, en las que se presentan "Gente de la ruta" del misionero Lucas Koziarski o "Hijo mayor" dirigida por Cecilia Kang, entre otras. Además, en el marco de los 50 años de su estreno, se proyectarán las versiones remasterizadas de "No toquen a la nena" de Juan José Jusid, "Piedra libre" de Leopoldo Torre Nilsson y "Juan que reía" de Carlos Galettini.

Por otro lado, al igual que el año pasado, habrá proyecciones al aire libre con entrada gratuita en Villa Ocampo. Se podrán ver "La Virgen de la Tosquera" de Laura Casabé -película seleccionada para representar al país en los Oscars y Premios Goya-, "El Partido" de Santiago Franco y Juan Cabral", "Lo dejamos acá" con Ricardo Darín y Diego Peretti, "Pepita, la pisotolera" con Luisana Lopilato, "Yo, Narciso" de Adrián Suar y "Parque Lezama" de Juan José Campanella con Eduardo Blanco y Luis Brandoni.

"La Virgen de la Tosquera" de Laura Casabé se proyectará con entrada gratuita en la pantalla al aire libre de Villa Ocampo. "Sin dudas, para nosotros la película tiene un valor emocional. Me encanta que la proyecten al aire libre, en ese marco, que a Beto le encantaba tanto, y una película que amó hacer. Seguramente nos estará acompañando en algún lugar el día que la presente en Mar del Plata", dijo Eduardo Blanco, quien estará en "La Feliz" por la misma película que se convirtió en la última de Luis Brandoni, fallecido el pasado 18 de abril.

Se aproxima una nueva edición del Festival de Mar del Plata Además de las nuevas secciones, una de las novedades de esta edición es que estará presente Ventana Sur Tech, un espacio dedicado a "la innovación tecnológica en la industria audiovisual latinoamericana", donde se explorarán distintos formatos desde realidad aumentada hasta ficciones verticales. "Me planteaban la muerte de la ficción en televisión y yo dije que estaba mutando. La ficción vertical es una mutación de eso. Este año se han filmado muchísimo. Hay que dialogar con la novedad, el progreso, con la gente que quiere disfrutar", sostuvo Pirovano. El festival marplatense subirá su telón el próximo 5 de noviembre con "Caballo Salvaje Nueve" de Martin McDonagh y lo bajará el 15 con "Borges and Me" de Marc Turtletaub. A partir del 27 de octubre se habilita la venta de entradas que tienen un valor de $5.000. Durante diez días, "La Feliz" volverá a ser sede de un encuentro cinematográfico que, en esta oportunidad, propone dialogar con el mundo. "Cada año el festival tiene para aportar algo distinto porque la gente tiene mucha expectativa", concluyó Carlos Piravano, presidente del INCAA. Con la programación ya confirmada, ahora comienza la cuenta regresiva.

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