Mar del Plata palpita una nueva edición del Festival Internacional de Cine: qué se sabe hasta ahora

Se confirmó que la aclamada película española “La Bola Negra” formará parte de la programación. Además, ya están a la venta los packs de entradas.

Mar del Plata se prepara para una nueva edición del Festival Internacional de Cine que, en esta oportunidad, se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre bajo la consigna “Donde el cine argentino dialoga con el mundo". La película de apertura será “Caballo Salvaje Nueve” de Martin McDonagh y la de clausura, “Borges and Me” de Marc Turtletaub.

Como todos los años, se entregará el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria que en esta oportunidad lo recibirán Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti y el compositor Emilio Kauderer. Además, durante el festival se hará un homenaje al director argentino-brasileño Héctor Babenco , donde se proyectarán cuatro películas suyas: “Pixote”, “At Play in the Fields of the Lord", “Corazón iluminado” y “Mi amigo hindú”.

Siguiendo con las proyecciones, aunque la programación oficial se dará a conocer el próximo 19 de octubre, ya se confirmaron algunas de las películas. Tras su aclamado paso por el Festival de Cannes -donde ganó mejor dirección- y el Festival de Toronto y el de San Sebastián -donde se alzó con el premio del público-, “La Bola Negra” de Javier Calvo y Javier Ambros llegará a Mar del Plata. El film español, seleccionado para representar al país en los Oscars, retrata la vida de tres hombres en tres épocas distintas conectadas por el peso de su orientación sexual.

"Caballo Salvaje Nueve" de Martin McDonagh con Sam Rockwell será la encargada de abrir el Festival de Mar del Plata.

Otra de las que se destacan es “Fjord” del rumano Cristian Mungiu, que también hipnotizó al festival francés ganando la Palma de Oro. Está protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, quienes interpretan a un matrimonio conservador religioso con cinco hijos que se instalan en un pueblo. Sus métodos serán señalados cuando una de sus hijas aparece en el colegio con moretones en su cuerpo.

Además, se proyectará "Josephine" de Beth de Araújo protagonizada por Channing Tatum , "A Man of His Time" del director francés Emmanuel Marre, "Everytime" de la alemana Sandra Wollner, "Congo Boy" de Rafiki Fariala, "Atlantic Rhapsody" del director chino Kaifeng Zhong, entre otras. Como propone su consigna, Mar del Plata dialogará con el mundo.

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En Mar del Plata habrá lugar para los clásicos

Al igual que sucedió el año pasado, el festival contará con el ciclo “Mar del Plata Classics” compuesto por películas restauradas. Esta vez, las elegidas fueron "Juan que reía" de Carlos Galettini, "No toquen a la nena" de Juan José Jusid y “Piedra Libre” de Leopoldo Torre Nilsson. Tres películas argentinas que celebrarán 50 años de su estreno.

A 50 años de su estreno, se proyectará la versión restaurada de "No toquen a la nena" de Juan José Jusi.

Siguiendo con Torre Nilsson, por primera vez en el país se presentará la copia restaurada de "La casa del ángel", la misma que meses atrás fue proyectada en el Festival de Cannes. Por otro lado, a 20 años del fallecimiento de Eduardo Mignona, se recordará al director con "Sol de otoño", película que en su momento ganó el Goya a la Mejor película extranjera de habla hispana y arrasó en los Cóndor de Plata.

No solo estará la posibilidad de ver clásicos nacionales, sino que también se suman a este ciclo films japoneses como "Historia de Tokio" de Yasujiro Ozu, "La vida de Oharu" y "Los amantes crucificados" de Kenji Mizoguchi y "Carmen vuelve a casa" de Keisuke Kinoshita.

A un mes de su comienzo, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya dio a entender que será una edición de películas nacionales y extranjeras tanto nuevas como clásicas. Si la idea es dialogar con el mundo, acá está la prueba. Mientras cuentan los días para dar a conocer la programación completa, ya están a la venta los packs de entradas anticipadas, una alternativa económica para ir palpitando el encuentro cinematográfico.