El director de "Mi pobre angelito 2" se arrepiente del cameo de Donald Trump: "Es una maldición"

"Dijo que le rogué que apareciera en la película, pero por ningún motivo le rogaría a alguien que no es actor que apareciera en una película", agregó el director sobre la breve aparición del presidente de EEUU.

“Proyectamos la película en Chicago, y cuando llegó ese momento, el público se volvió loco” , dijo Columbus. “Aplaudieron y aplaudieron, y les pareció divertidísimo. Creo que sé mucho de comedia, pero no, obviamente, porque nunca pensé que se consideraría divertidísimo”.

Ahora, tres décadas después del estreno de la película, Columbus dijo que el cameo se ha "convertido en un albatros para mí", pero estaban "desesperados" por filmar en el Hotel Plaza en ese momento.

"Se ha convertido en algo que desearía que no existiera. ¿Qué le pasa por la cabeza? Dijo que mentía. No miento —dijo—. Dijo que le rogué que saliera en la película, pero jamás le rogaría a alguien que no es actor que saliera en una película".

Columbus también bromeó diciendo que si “cortara” la escena de la película “probablemente lo expulsarían del país”, aunque todavía “desea que desaparezca”.

"No puedo cortarlo", dijo. "Si lo hago, se me considerará no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así".