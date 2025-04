Caso $LIBRA: Guillermo Francos superó la interpelación en Diputados, donde volverán a convocar a dos ministros

Diputados interpelación LIBRA.jpeg El bloque de La Libertad Avanza se sumó a la conflictividad dentro de la Cámara de Diputados. Mariano Fuchila.

Desde la oposición, se lamentaron porque no pudieron correr a Francos del libreto oficialista; incluso en un pasaje enumeró causas vinculadas al peronismo. Así continúa sin quedar claro el discurso opositor sobre la causa $LIBRA, elemento central de la convocatoria cuyo objetivo principal es sostener la discusión en agenda. "Él no es el que tiene que estar acá. Algunas de las cosas que dice incluso son creíble", sintetizó para Ámbito un diputado peronista, mientras que un legislador aliado expresó que "esto era una exageración y ahora que lo consiguieron no supieron cómo sostenerlo. ¿Qué esperaban? ¿Un juicio político al Presidente?".

Causa $LIBRA: interpelación a Guillermo Francos

Llegado el momento de la interpelación, el debut quedó a cargo de Unión por la Patria. "¿Por qué insisten en que el Presidente difundió una información cuando fue el primero en difundir el contrato?", fue la pregunta que le hizo la diputada Sabrina Selva a Francos. "El Presidente tuvo la información que era pública, según lo ha expresado en una entrevista que era pública", remarcó Francos e insistió: "No tengo nada que ver ahí". En otro tramo de la interpelación, Francos se desentendió de la organización del Tech Forum del que participó Milei, además de Mauricio Novelli, uno de los supuestos empresarios detrás de $LIBRA.

A propósito de las informaciones periodísticas en las que se afirman que los empresarios del Tech Forum pagaron montos en dólares para fotografiarse con Milei, Francos le respondió: "Usted se guía por información de prensa, no está nada probado". Ante otra pregunta del diputado Juan Marino sobre la relación del Presidente con Mauricio Novelli, quien visitó la Casa Rosada en más de una oportunidad, habilitado por Karina Milei, Francos aseguró no conocerla.

Al referirse a la hermana del presidente, Karina Milei, Franco dijo: "Aclarar que la secretaría general de la Presidencia, autoriza los ingresos a la Casa Rosada, pero la mera autorización no implica la participación en el evento". En distintos pasajes, intentó dejarla exenta como facilitadora de las reuniones con el Presidente.

Consultado por la declaración televisiva de Javier Milei de que sería defendido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Francos aclaró que "el Presidente dijo que iba a consultar, o quiso decir que lo iba a consultar, pero claramente no que lo iba a representar". Asimismo, remarcó que se comprendía como "una posibilidad de financiar emprendimientos privados por las vías normales" y dijo que "fue una decisión que tomó el Presidente en algo que el Estado no tenía ninguna participación".

Al turno del radicalismo disidente de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal criticó al jefe de Gabinete por no asegurar la presencia de los otros ministros convocados, a lo que Guillermo Francos consideró que "no era mi obligación, cada funcionario sabe si tiene que venir o si no puede venir". "No creo que tenga la gravedad institucional que usted le adjudica", le respondió el funcionario del Ejecutivo a la diputada Danya Tavela.

En el momento de las conclusiones, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) calificó a la sesión "bastante insignificante en términos de las preocupaciones" y consideró que "el gobierno carece de recursos humanos inteligentes". Minutos después, Cristian Ritondo (PRO) sintetizó la postura de los aliados: "No hay delitos, no hay irregularidades. Hay voluntad de corregir si en un momento hubo alguna desprolijidad administrativa".

Los alineados con el oficialismo no interpelaron al jefe de Gabinete y muchos aliados incluso faltaron. El primer intento por generar información institucionalizada desde otro poder por fuera del Judicial fue desacreditada por la falta de detalles que ofreció Guillermo Francos para esclarecer la causa. Restarán esperar las oportunidades que abrirá la comisión investigadora y la voluntad de insistencia de la oposición para confirmar si se trató de una difusión o de un negocio que se esfumó entre inversionistas de criptomonedas con información privilegiada.