El documental "Fleetwood Mac: The Chain" confirmó su fecha de estreno de Apple TV

Llega el primer documental autorizado por la legendaria banda.

Fleetwood Mac: The Chain, el primer documental totalmente autorizado sobre la legendaria banda de rock, se estrenará en Apple TV el 29 de enero de 2027.

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El documental, dirigido por Frank Marshall y producido por The Kennedy/Marshall Company y White Horse Pictures, ofrece a los fans lo que Apple ha descrito como una "visión definitiva e inédita de la historia de Fleetwood Mac, que reúne las voces, los recuerdos y las perspectivas de los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll y ganadores del premio Grammy: Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks".

De qué trata Fleetwood Mac: The Chain La sinopsis del documental dice: Tras su encuentro fortuito en 1974, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks reflexionan sobre su trayectoria inquebrantable de más de 50 años, desde sus grabaciones y giras que batieron récords —incluyendo imágenes nunca antes vistas y nuevas entrevistas exclusivas— hasta la actualidad.

La película explorará cómo las dificultades, la resiliencia personal y la destreza musical de la banda se combinaron para crear obras maestras imperecederas. Recorrerá los altibajos de su brillante carrera, revelando los excepcionales elementos que cada miembro aportó a la singular alquimia del grupo: una unión musical que vendió más de 220 millones de discos en todo el mundo.

Marshall produce a través de The Kennedy/Marshall Company con Nigel Sinclair (The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years), Nicholas Ferrall (Stax: Soulsville, USA) y Jeanne Elfant Festa (The Apollo) de White Horse Pictures, y Aly Parker (The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart) de Kennedy/Marshall. Cassidy Hartmann de White Horse es productora ejecutiva junto con Tony Rosenthal de Kennedy/Marshall. Mark Monroe de Diamond Docs es guionista y productor ejecutivo.

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